Już 1 grudnia znikną szlabany na autostradach. Uwaga, 500 zł kary za brak biletu

A2 i A4. Na dwóch polskich autostradach zdemontowane zostaną szlabany

Już 1 grudnia tego roku z dwóch polskich autostrad znikną szlabany. Chodzi o A2 Konin - Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. GDDKiA zapowiada, że na obu odcinkach będzie teraz znacznie szybciej i wygodniej, a kierowcy nie będą już musieli stać w kolejkach, żeby opłacić przejazd. Ruch będzie znacznie płynniejszy, ponieważ nikt nie będzie się musiał zatrzymywać na bramkach.Co ważne, nie będzie już możliwości dokonania opłaty w okienku na samej autostradzie.

Dwa sposoby na opłatę za przejazd

Tradycjonaliście wciąż będą mogli kupić fizyczny bilet. Będą one sprzedawane m.in. na stacjach benzynowych oraz w specjalnych automatach, które staną w miejscach obsługi pasażerów. Bilety jednorazowe będzie można kupić także w aplikacji e-TOLL.PL oraz portal e-Urząd Ministerstwa Finansów. Kierowca będzie musiał podać numer rejestracyjny, odcinek autostrady oraz czas, od którego bilet ma zacząć obowiązywać. Na skorzystanie z biletu kierowca ma mieć 48 godzin.

Osoby częściej jeżdżące płatnymi odcinkami z pewnością zainteresują się systemem e-TOLL, który znacznie ułatwi całą procedurę. Trzeba się w nim zarejestrować (można już to zrobić od jakiegoś czasu) i wybrać sposób płatności. - Można skorzystać z funkcji automatycznego doładowania konta (pieniędzmi z podanej w systemie karty – przyp. red.), czyli określić wysokość salda, przy którym będzie następować automatyczne doładowanie – dowiedział się Autokult.pl od Anity Wielanek, rzeczniczki prasowa Krajowej Administracji Skarbowej. Kierowca będzie musiał korzystać ze specjalnej aplikacji i włączać ją przed wjazdem na płatny odcinek, żeby mogła na podstawie GPS-u zarejestrować przejazd i naliczyć opłatę. Lokalizacja musi być włączona. Jeśli nie będzie, to kierowcy może zostać naliczona kara za nieopłacenie przejazdu. Jak zarejestrować się w aplikacji e-Toll i jak działa dokładnie opisaliśmy w tym miejscu:

Mandat za brak biletu to 500 zł

Podobnie jak w przypadku nie opłacenia parkowania czy jazdy komunikacją miejską bez biletu, za brak opłacenia przejazdu autostradą kierowcom będą groziły mandaty, a dokładnie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Termin płatności ma wynosić 14 dni, a mandat - 500 zł.

Jak sprawdzani będą kierowcy?

Ministerstwo Finansów kupiło 102 samochody marki Ford. Trafiły na służbę do Krajowej Administracji Skarbowej, ponieważ to właśnie ona będzie sprawdzać kierowców. W kogutach umieszczonych na dachu fordów znajdą się czujniki laserowe LIDAR wyposażone w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR/OCR (Automatic Number Plate Recognition/Optical Character Recognition). Skanery będą kontrolować więcej niż jeden pas ruchu, nawet w nocy i przy ograniczonej widoczności. Takie radary umożliwiają zeskanowanie tablic rejestracyjnych kilku pojazdów jednocześnie (zarówno tych będących w ruchu, mijanych i zaparkowanych), a ich skuteczność to aż 98 proc.

Patrolowe samochody Krajowej Administracji Skarbowej pojawią się na autostradach zarządzanych przez KAS. Chodzi o autostradę A2 na odcinku Konin - Stryków (99 kilometrów) i A4 Sośnica - Wrocław (162 kilometry).

