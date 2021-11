Do czego służy ta dziwna zaślepka w zderzaku? Każdy kierowca powinien to wiedzieć

W twoim aucie też jest dziwna zaślepka w zderzaku? Nie, to nie jest powód do obaw. To raczej powód do radości. Bo świadczy ona o tym, że producent auta w sposób "estetyczny" przygotował cię na trudne sytuacje drogowe.

3 Fot. Moto.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl