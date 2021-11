Wszystko drożeje, Tesla również. Model 3 jednak ma coś więcej niż tylko nowa cena

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tesla Model 3 była najtańszym modelem od Tesli. Jednak świat nie lubi stagnacji i sytuacja finansowa na świecie, w tym również w Polsce zmusiła producenta (podobnie jak innych ze świata motoryzacji) do zmiany cen. W przypadku tego modelu zmieniono również inne elementy.

Zacznijmy od tego, że podstawowa wersja auta, nazywa się po prostu Model 3. Dawniej miał dopisany Standard Range Plus, teraz natomiast funkcjonuje wspomniana nazwa. Zatem Model 3 kosztuje 219.990 zł. Taka cena widnieje na polskiej stronie Tesli.

Oczywiście nadal można zamówić droższe warianty: Long Range – 244.990 zł lub Performance – 269.990 zł.

Jak wcześniej wspomniano, nie tylko cena się zmieniła. Model 3 stał się powolniejszy, ale zarazem może dalej zajechać. Teraz auto rozpędza się do 100 km/h w 6,1 s., wcześniej było to 5,6 s. Jednak co ważniejsze zmieniono wydłużono zasięg do 491 km. Dotychczas wynosił 448 km.

Otrzymujemy zatem nową nazwę, lekko droższe auto, powolniejsze, ale z możliwością dłuższej jazdy. Może to nie taki zły układ?