Odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Warszawy. Urządzenia już zamontowane

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Na trasie S8 w Warszawie często dochodzi do łamania ograniczeń prędkości. Ma to się jednak skończyć za sprawą OPP. Kamery zostały już zainstalowane, ale jeszcze nie działają. Ma to się jednak zmienić, jeszcze w tym miesiącu.

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

GITD pracuje teraz nad oficjalnym oddaniem systemu do użytku. Kamery zostały co prawda zainstalowane jeszcze w październiku, ale nie miały jeszcze okazji działać. Prędkość będzie mierzona pomiędzy węzłami Konotopa i Bemowo oraz Łabiszyńska i Marki. Na tych odcinkach można maksymalnie jechać 120 km/h. Podobnie jak w innych miejscach, gdzie system ten już działa, kamery będą rejestrować wjazd i wyjazd pojazdu. Następnie na podstawie czasu jaką pokonał kierowca, będą sprawdzać czy dany odcinek był pokonany z nadmierną prędkością czy też nie.

Jeśli ktoś przekroczy prędkość, to dokumentacja fotograficzna za pomocą systemu CANARD będzie przesyłana odpowiednim służbom, które będą wysyłać mandaty do właściciela pojazdu.

Duże zmiany w odcinkowym pomiarze prędkości. Stara lista i mapa są nieaktualne

Jak jednak wspomniano powyżej, system ten jest w fazie legalizacji i przechodzenia ostatnich testów. Prawdopodobnie do końca listopada zostanie uruchomiony. Możliwe również, że to nie jedyne miejsce gdzie w Warszawie może pojawić się system OPP. Kolejnym może być tunel pod Ursynowem, ale na razie nie została podjęta decyzja czy będzie to OPP czy zwykły fotoradar.

Na ten moment kierowcy powinni uważać na S8, bo już niedługo mogą dostać kosztowne zdjęcie.