Zabrał kluczyki koledze. Obaj byli pijani

To się nazywa obywatelska postawa. Kolega koledze odebrał kluczyki od auta, bo wiedział, że ten co chciał prowadzić jest pijany. W sumie to obaj byli pod wpływem alkoholu.

Zobacz wideo Wjechał w ogrodzenie i uciekł. Gdy policjanci do niego dotarli, miał ponad 3 promile alkoholu

Oświęcimska policja podaje, że 56-latek i jego 34-letni kompan pili alkohol w samochodzie pod cmentarzem. Kiedy napój się skończył postanowili wracać do domów, ale każdy w innych sposób. Co młodszemu się nie spodobało.

Starszy mężczyzna chciał wracać autem, natomiast młodszy zdecydował się na pieszą wędrówkę i odciągał od zamiaru prowadzenia auta swojego kolegę. Ten jednak był nieugięty i nakazał 34-latkowi wyjść z samochodu. Po przejechaniu kilku metrów samochód wylądował w rowie. Mężczyzna jeszcze próbował wycofać, ale jego kompan podbiegł do auta i wyciągnął kluczyki. Świadkowi zdarzenia kazał zadzwonić na policję.

Po przyjechaniu na miejsce, funkcjonariusze zatrzymali 56-latka. Po zbadaniu alkomatem wyszło, że mężczyzna ma 3 promile alkoholu w organizmie. W dalszym postępowaniu okazało się, że nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia samochodu i wysoka grzywna.