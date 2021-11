Zapowiada się intensywna końcówka roku dla drogowców. Wszystko dzięki jesieni

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W tym roku przekazano kierowcom 13 nowych tras, o łącznej długości 146 km. Jednak według GDDKiA to nie jest ich ostatnie słowo.

W planach jest przekazanie jeszcze 240 km dróg na 20 odcinkach. W sumie w tym roku oddanych ma być 386 km dróg, a ponoć to nie jest ostatnie słowo. Dzięki dosyć ciepłej jesieni możliwe jest oddanie dodatkowych kilometrów. Kierowcy się cieszą, a drogowcy muszą się uwijać, bo zostało jedynie 2 miesiące do końca roku.

Największą niewiadomą jest oddanie do użytku południowej obwodnicy Warszawy. Głównie jest to spowodowane w dalszym ciągu brakiem odbiorów tunelu pod Ursynowem. Jednak drogowcy nadal wierzą, że uda im się udostępnić tę trasę do końca roku. Trzeba pamiętać, że terminy przekazania tunelu do użytku, a tym samym całej południowej części obwodnicy przesuwano już kilkukrotnie.

Jeśli pogoda diametralnie się nie pogorszy, to do końca roku powinniśmy przejechać następującymi odcinkami:

Autostrada A1 – Tuszyn-Piotrków Trybunalski, Radomsko-granica województw łódzkiego i śląskiego, Kamieńsk-Radomsko oraz granica województwa łódzkiego-obwodnica Częstochowy

Trasa S7 – Tarczyn Północ-obwodnica Grójca, Mława-Strzegowo, Strzegowo-Pieńki oraz Pieńki-Płońsk

Trasa S19 – Lublin-Niedrzwica Duża, obwodnica Kraśnika, Kraśnik-Janów Lubelski, obwodnica Janowa oraz Rudnik nad Sanem-Nisko Południe

Trasa S17 – jedna jezdnia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Trasa S5 – odcinek Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ

Trasa S61 – Wysokie-Raczki

Obwodnica Niemodlina

Obwodnica Łańcuta

Jak widać sporo pracy jeszcze przed drogowcami. Na koniec roku okaże się czy obietnice GDDKiA okażą się spełnione czy też nie. Oby jednak się udało i żeby pogoda nie pokrzyżowała planów.