Policja stworzyła dekalog dla kierowców. Już jakiś czas temu, ale wciąż warto go znać

Jesień dość mocno zmienia warunki drogowej. To pora roku obfitująca w wilgoć, w przypadku której standardem jest mniejsza ilość słońca, a do tego moment, w którym szybciej zapada zmrok. I każdy z tych czynników ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Pogorszona widoczność, pogorszona trakcja i mniejsza ilość światła sprawiają, że kierowca musi przestawić się z warunków jazdy letniej. I dobrze żeby zrobił to dość szybko. W przeciwnym razie może dość szybko stać się uczestnikiem kolizji. W jaki jednak sposób zmienić nawyki drogowe? Jest zestaw wskazówek, o których prowadzący powinien pamiętać.

O czym pamiętać podczas jazdy jesienią?

Aby ułatwić kierowcom zadanie, dekalog poprawnych zachowań drogowych jesienią postanowiła przygotować policja. O czym pamiętać w czasie jazdy? Oto wskazówki funkcjonariuszy.

Temperatury są niskie? Nie czekaj, zmień opony na zimowe. Czyść reflektory. Czysty reflektor, to dobra widoczność. Ruszasz w daleką trasę? Sprawdź pogodę i informacje o stanie dróg. Mogą być bardzo ważne. Przed wyjazdem w trasę, przygotuj auto. Oczyść szyby z zewnątrz i od środka, dolej płynu do spryskiwaczy. Pamiętaj o światłach: dziennych, mijania i przeciwmgłowych. Noga z gazu. Auto wolniej reaguje, a więc jedź wolniej. Pamiętaj o odstępie od poprzedzającego auta. Jesienią powinien być większy. Pamiętaj o tym, że na śliskiej nawierzchni auto gorzej reaguje na ruchy kierownicą. Nawierzchnia jest śliska? Pamiętaj, że w takich warunkach droga hamowania jest dłuższa. Warunki na drodze są złe, przygotuj się na to, że inne auto może zachlapać ci szybę i ograniczyć chwilowo widoczność.

Dekalog to jedno. Ostrożność drugie!

Listę dziesięciu zasad przygotowanych przez policję można uzupełnić chyba tylko jednym stwierdzeniem. Pomijając wszystkie wskazówki kierowca powinien... zachować szczególną ostrożność. To podstawa zasad Prawa o ruchu drogowym. Szczególna ostrożność czasami to zdjęcie nogi z gazu, czasami uważniejsze obserwowanie otoczenia, a czasami zwiększenie uwagi i dostosowanie zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze. Szczególna ostrożność to przede wszystkim rozsądek za kierownicą.