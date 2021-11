Auto nie odpala po mroźnej nocy? Znajdź dwa kable: czarny i czerwony

Więcej porad eksploatacyjnych dotyczących samochodów znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Układ elektryczny w aucie o napędzie spalinowym jest niejako układem zamkniętym, którego sercem jest akumulator. Bateria magazynuje prąd, który jest wykorzystywany do rozruchu silnika i zasilania pokładowych urządzeń, a w tym świateł, radia, centralnego zamka czy klimatyzacji. Skąd się bierze prąd? To zadanie przypisane alternatorowi – w czasie jazdy zamienia on energię mechaniczną tworzoną przez silnik na energię elektryczną. No dobrze, ale czemu skoro ten układ sprawdza się latem, a później ujawnia usterkę podczas pierwszych mrozów? Dotyczy to zbiegu trzech okoliczności.

Jazda na krótkim dystansie i mróz. To osłabia akumulator!

Bardzo często jest tak, że podczas jazdy na krótkich dystansach – np. eksploatacji głównie miejskiej – z akumulatora znika więcej energii niż jej przybywa podczas ładowania. Skutkiem jest niski poziom naładowania baterii. Druga z okoliczności dotyczy destrukcyjnego działania mrozu. Niska temperatura sprawia, że spada pojemność elektryczna i zdolność rozruchowa akumulatora. Mróz powoduje bowiem, że rosną opory wewnętrzne i wolniej przebiegają procesy chemiczne w celach. Trzeci z czynników jest taki, że podczas mrozu np. diesel potrzebuje więcej prądu do odpalenia.

Powracając do meritum, kierowca schodzi o poranku do auta, próbuje odpalić silnik, ale zamiast rozruchu jednostka zaczyna delikatnie powarkiwać i na tablicy zegarów zaczynają się delikatnie tlić lampki. Motor nie ma zamiaru odpalić. Co w tej sytuacji powinien zrobić kierowca? Musi pierwsze kroki skierować do bagażnika i poszukać dwóch kabli – jednego czarnego i drugiego czerwonego. Kolejnym krokiem jest poszukanie "dawcy prądu". Idealnie w tej roli sprawdzi się samochód sąsiada, przejeżdżające auto, ewentualnie taksówka wezwana przez kierowcę.

Jak odpalić samochód na kable? Opis krok po kroku:

wyłącz kluczyk z pozycji startowej,

otwórz maskę w swoim aucie i aucie "dawcy",

pod żadnym pozorem nie gaś silnika w aucie "dawcy",

w pierwszej kolejności podłącz plusy w akumulatorach: najpierw w aucie "dawcy", a później "biorcy",

w drugiej kolejności podłącz minusy, minus w akumulatorze "dawcy" z masą samochodu biorcy (np. metalową przegrodą),

po połączeniu baterii odczekaj kilka do kilkunastu minut, dopiero po tym czasie podejmij próbę rozruchu silnika,

gdy silnik uda się odpalić, odłącz kable w odwrotnej kolejności: najpierw minus, potem plus.

Akumulator zwiódł raz? Będzie zawodził częściej...

Na koniec jeszcze jedna wskazówka. Skoro akumulator zawiódł już podczas pierwszych mrozów, będzie zawodził cały czas podczas zimy. A ciągłe odpalanie za pomocą kabli sprawia, że bateria jest cały czas osłabiana. Żeby poradzić sobie z problemem kierowca powinien zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze naładować akumulator. Baterię należy wyjąć z auta i w pełni doładować ją za pomocą prostownika. Po drugie może zdecydować się na sprawdzenie akumulatora w warsztacie i podjęcie ewentualnej decyzji o wymianie.