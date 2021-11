Toyota ma kolejny powód do zadowolenia. Jest największym koncernem motoryzacyjnym świata

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Magazyn Fortune przygotował ranking największych firm na świecie. Na 500 pozycji, Toyota zajęła 9 pozycję na wszystkie miejsca, a także wyskoczyła o jedno miejsce wyżej niż przed rokiem. Tym samym stała się największą marką motoryzacyjną na świecie wyprzedzając Volkswagena i uzyskując przychód 256,7 mld dolarów.

Fortune Global 500 tworzony jest w oparciu o przychody firm. Dzięki czemu uznawany jest za jeden z bardziej obiektywnych rankingów na świecie. Pomimo pandemii wspólnie, wszystkie firmy z rankingu zgromadziły przychód w wysokości 31,7 bilionów dolarów oraz 1,6 biliona zysku. W sumie firmy ujęte w rankingu zatrudniają 69,7 milionów pracowników.

Toyota Motor Corporation sprzedała w pierwszej połowie 2021 roku 5.467.218 samochodów. Firma dąży do neutralności klimatycznej w 2050 r. Do 2025 r. firma ma zamiar rozbudować gamę zelektryfikowanych samochodów z obecnych 55 modeli do 70 aut. Firma wprowadzi również w najbliższych miesiącach model bZ4X, pierwszy z linii modeli bZ, czyli w pełni elektrycznych aut bateryjnych.