Policjant stoi przodem lub bokiem. To ogromna różnica. Jak czytać takie polecenia?

Zobacz wideo Czy wiesz jak się zachować, gdy ruchem kieruje policjant?

Więcej filmów i artykułów z poradami dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

REKLAMA

Policja kieruje ruchem

Wszystkie najważniejsze polecenia, jakie może wydać kierujący ruchem policjant znajdziecie w naszej galerii. Warto sobie to odświeżyć, ponieważ Wszystkich Świętych to święto, kiedy w wielu miejscach w Polsce w okolicy cmentarzy to właśnie policja kieruje ruchem. - Wiele osób próbuje podjechać samochodem jak najbliżej wejścia na cmentarz, a to powoduje ogromne korki oraz chaos na drogach, które nie są przystosowane do takiej liczby samochodów.

- Stąd konieczność zamykania ruchu oraz kierowanie ruchem przez funkcjonariuszy. Obecność policjanta na środku skrzyżowania może jednak okazać się dla niektórych sytuacją dość stresującą. Kierujący nie wiedzą, jak powinni się zachować, a przede wszystkim nie wiedzą, co oznaczają wydawane przez funkcjonariusza sygnały - komentowali policjanci podczas jednej z ostatnich Akcji Znicz.

Pułapka promili. Ile można wypić, żeby rano jechać samochodem? Mniej, niż myślisz

Co zrobić, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo na drodze?

Przede wszystkim pamiętajmy, aby wsiąść za kierownicę będąc trzeźwym, jeśli piliście dzień wcześniej, to odczekajcie dłużej, niż wam się wydaje.

Ściągnijmy nogę z gazu, pośpiech jest zawsze złym doradcą na drodze.

Wystrzegajmy się ryzykownych manewrów.

Zadbajmy o stan techniczny pojazdu (ogumienie, hamulce, poziom płynów eksploatacyjnych).

Pamiętajmy o wypoczynku,

Prędkość z jaką się poruszamy dostosujmy do natężenia ruchu i warunków atmosferycznych.

Pamiętajmy o zapięciu pasów bezpieczeństwa oraz fotelikach lub siedziskach dla najmłodszych,

Przewożony bagaż powinien być prawidłowo zamocowany, tak by nie ograniczał widoczności i nie przemieszczał się w pojeździe w czasie jazdy.

Pamiętajmy, że okazja czyni złodzieja. Nie pozostawiajmy w samochodzie wartościowych przedmiotów (laptopów, tabletów, telefonów komórkowych itp.), zamykajmy auta, mieszkania po ich opuszczeniu,

Samochody parkujmy zgodnie z przepisami, w miejscach do tego wyznaczonych.

Wybierając się pieszo w okolice cmentarza, pamiętajmy aby korzystać z chodnika, a w przypadku ich braku – z pobocza.

Kontrola trzeźwości Agencja Gazeta