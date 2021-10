Koniec przebudowy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Centrum wreszcie odetchnie

Sadzenie zieleni, w tym 38 lip srebrzystych "Varsaviensis", zakończyło przebudowę zachodniej strony ul. Marszałkowskiej wzdłuż pl. Defilad. Zmiany wiązały się z remontem chodnika, budową drogi rowerowej oraz wyznaczeniem miejsc postojowych na jezdni.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zakończona inwestycja to pierwszy krok do odnowienia ul. Marszałkowskiej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Wybudowano drogę dla rowerów, która na północy włączyła się do istniejącej infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską, a na południu zostanie spięta z układem ścieżek, którego budowa ruszyła kilka tygodni temu.

Zarząd Dróg Miejskich wyremontował też chodnik. Starą, pochodzącą sprzed dwóch dekad kostkę zastąpiono prostymi płytami chodnikowymi. W kilku miejscach położono je w nowym śladzie, co ułatwiło dojście na przystanek autobusowy "Centrum 03". Przeniesiono również miejsca postojowe z chodnika na jezdnię. Nowe miejsca wyznaczono na dotychczasowym przewymiarowanym prawym pasie. Kierowcy parkują tam równolegle do kierunku jazdy.

Warszawa znowu podnosi ceny parkingów. Tym razem celuje w mieszkańców

Zielona Warszawa

Kropkę nad "i" zmian stanowiła zieleń. Wzdłuż Marszałkowskiej stanęło 38 lip srebrzystych "Varsaviensis". Poza drzewami miasto posadziło również liczne krzewy i byliny, w tym m.in. żywopłot z irgi. Dziś lipy nie prezentują się w pełni okazale, bo jest już coraz głębsza jesień i tracą liście. Jednak kiedy po zimie je wypuszczą, upiększą Marszałkowską wzdłuż pl. Defilad.

Przebudowa chodnika przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich

Więcej zieleni, poprawa dostępności

Nowych roślin w centrum stolicy będzie więcej. Na południe od miejsca, w którym posadzono lipy, trwa przebudowa okolic ronda Dmowskiego. Na samym rondzie i w narożnikach pojawi się zieleń, w tym 58 drzew. Dopełnią one resztę wprowadzanych zmian – budowy czterech naziemnych przejść dla pieszych, które poprowadzą do przedłużonych i poszerzonych przystanków tramwajowych. Obok pasów powstaną przejazdy rowerowe – na wysokości ulic Poznańskiej, Widok, Parkingowej i Nowogrodzkiej.

Fotoradary na Moście Poniatowskiego były potrzebne. Jeden miesiąc i 12,6 tys. zdjęć

W ramach Nowego Centrum Warszawy przebudowany będzie również tzw. plac Pięciu Rogów, gdzie staną 22 klony polne o wysokości 8-9 metrów. Cały plac będzie strefą pieszą z dopuszczonym ruchem rowerów, nielicznych autobusów w ciągu ul. Szpitalnej i dojazdów mieszkańców.

W sumie w tym roku centrum Warszawy miasta zyska ok. hektara nowej powierzchni zielonej, na której stanie 118 nowych drzew, zostaną posadzone krzewy i niska zieleń. To rozmiar płyty boiska piłkarskiego, razem ze strefą boczną i ławkami rezerwowych.

Przebudowa chodnika przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich

Projektowane są już dalsze północne i południowe odcinki ul. Marszałkowskiej w taki sposób, by zmienić całą tę ulicę między pl. Bankowym a pl. Konstytucji w wygodną miejską arterię ze szpalerami drzew, z której łatwo skorzystają piesi, rowerzyści, pasażerowie i kierowcy. Podobne zmiany czekają też Al. Jerozolimskie po planowanym przez kolejarzy od 2024 r. remoncie linii średnicowej.

Więcej o planowanym remoncie Alei Jerozolimskich pisaliśmy tutaj:

Będzie przebudowa Alei Jerozolimskich w Warszawie. Ukłon dla pieszych, zmora dla kierowców