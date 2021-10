Cztery sytuacje, kiedy OC się automatycznie nie przedłuża. Wysoka kara

Więcej o komunikacyjnych ubezpieczeniach OC przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

Nie brakuje kierowców, którzy marginalizują znaczenie polisy OC. Nie sprawdzają terminu jej obowiązywania, bo ubezpieczenie przecież przedłuży się automatycznie, a wtedy firma poinformuje o wysokości składki listem. Niestety może się okazać, że kierowca zamiast informacji o opłacie za OC dostanie informację o jego braku. A w tym przypadku koszty staną się dużo wyższe. Pomijając ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, prowadzący będzie musiał opłacić też karę. A ta w przypadku auta osobowego wynosi od 1120 do 5600 zł.

Kupiłeś auto używane? Pilnuj terminu OC.

Polisa OC na samochód nie przedłuży się automatycznie przede wszystkim wtedy, gdy kupimy auto używane i zdecydujemy się skorzystać z posiadanego przez nie ubezpieczenia. Po minięciu okresu jego ważności kierowca będzie musiał zawrzeć nową polisę – na swoje dane. Identyczna zasada może pojawić się także wtedy, gdy kierowca po zakupie poinformuje zakład ubezpieczeń o transakcji i zmianie właściciela.

Ubezpieczenie OC nie zostanie automatycznie przedłużone także wtedy, gdy kierowca wszedł w posiadanie pojazdu na mocy spadku lub darowizny. Może skorzystać z polisy do końca, ale później musi pamiętać o zakupie nowej.

Kiedy jeszcze OC nie przedłuża się automatycznie?

Są jeszcze dwa przypadki, w których ubezpieczyciel automatycznie nie przedłuży polisy OC. Konkretnie mowa o:

Sytuacji, w której kierowca rozłożył płatność składki na razy i nie wpłacił jednej z rat. Brak wszystkich płatności sprawia, że ubezpieczyciel nie przedłuży nam polisy z automatu. Sytuacji, w której kierowca kupił np. pojazd sprowadzony, który miał krótkoterminowe OC. Ono co do zasady nie przedłuża się – a jest zawierane na okres od miesiąca do 12 miesięcy.

Kara za brak OC jest dotkliwa. To nawet 5600 zł dla osobówek

Na koniec warto wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Pisaliśmy o tym, że kara za brak OC zawiera się w widełkach. Od czego one zależą? Przede wszystkim od tego, ile samochód pozostawał bez obowiązkowej polisy. Jeżeli nie miał ubezpieczenia do 3 dni, opłata karna to 1120 zł. gdy termin sięgnął od 4 do 14 dni, kwota rośnie do 2800 zł. Powyżej 14 dni kierowca otrzyma karę maksymalną wynoszącą dokładnie 5600 zł. I sumy te są aktualne tylko w roku 2021. W przyszłym wzrosną – bo maksymalna kara to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia.

Kiedy nie działa ubezpieczenie OC? Wyłączeń jest kilka

Powyższe opłaty obowiązują w przypadku samochodów osobowych. Dla innych typów pojazdów mogą być wyższe lub niższe. I tak:

Kara za brak OC w 2021 r., inny pojazd (motocykl lub rower)

Powyżej 14 dni – 930 zł

Od 4 do 14 dni – 470 zł

Do 3 dni – 190 zł

Kara za brak OC w 2021 r., samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy