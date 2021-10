Najdłuższe tunele w Polsce. Niedługo otwarte będą trzy, które wywrócą tę listę

Poszukujesz ciekawostek motoryzacyjnych? Zajrzyj do serwisu Gazeta.pl – tam też ich nie brakuje.

REKLAMA

Jaki jest obecnie najdłuższy tunel w Polsce? To zdecydowanie szlak poprowadzony pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Ma długość dokładnie 1377,5 metra. Drugie miejsce przypada tunelowi zbudowanemu w ramach tzw. Wisłostrady w Warszawie. W jego przypadku kierowcy muszą pokonać po ziemią nawet 930 metrów – jadąc w kierunku południowym. W kierunku północnym tunel liczy już 899 metrów. I choć wynik oscylujący w granicy kilometra może imponować, okazuje się że na liście już niedługo pojawią się trzy nowe tunele. Co więcej, wywrócą zestawienie do góry nogami! Bo dziś prawie 1,4 kilometra to dużo. A po oddaniu nowych obiektów do użytkowania rekord wzrośnie prawie dwukrotnie!

Zobacz wideo Test Forda Mustanga Mach-E

Nowym rekordzistą będzie tunel na S2 o długości 2355 m

Nowym, najdłuższym tunelem w Polsce już niedługo może się stać przeprawa przygotowana w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy. Fragment drogi S2 będzie liczył dokładnie 2355 metrów. Tym samym stanie się dłuższy o dokładnie 977,5 metra od dotychczasowego rekordzisty. A to nie koniec imponujących statystyk, bo tunel zlokalizowany na Ursynowie będzie przebiegać m.in. pod linią M1 warszawskiego metra i wraz z całą obwodnicą będzie kosztował 4,6 miliarda złotych.

S2 Południowa Obwodnica Warszawy (POW), odcinek na Ursynowie GDDKiA

I tunel na S-dwójce naprawdę mógłby się stać powodem do dumy dla mieszkańców Warszawy, pod warunkiem że zostały oddany w terminie. A ten pierwotnie określano na druga połowę roku 2020. Najpierw pojawiły się problemy techniczne, a teraz... wątpliwości strażaków. Oddanie do użytkowania jest zatem odciągane. Miejmy jednak nadzieję, że dziś czas do przejazdu obwodnicą i tunelem można już liczyć w dniach, a nie miesiącach.

Dolny Śląsk, trasa S3 i 2300 metrów tunelu

Numerem dwa nowel listy najdłuższych tuneli w Polsce stanie się obiekt na drodze ekspresowej S3 zlokalizowany w pobliżu miejscowości Stare Bogaczowice na Dolnym Śląsku. Tunel w Sudetach będzie liczył około 2300 metrów. To jednak nie koniec, bo w bezpośredniej bliskości pojawi się kolejny tunel – tym razem o długości na poziomie 320 metrów. Obydwa obiekty mają zostać oddane do użytkowania w drugiej połowie roku 2023. Inwestycja rozpoczęta w 2020 roku pochłonie astronomiczną sumę na poziomie 1,5 miliarda złotych.

Tunele na Dolnym Śląsku trasa S3 GDDKiA

Maszyna tworząca tunel z Świnoujścia dotarła na wyspę Wolin. Koniec inwestycji za rok

Zakopianka będzie numerem 3 z długością 2058 metrów

Później niż tunel na S2 i wcześniej niż tunel na S3 oddany zostanie obiekt zbudowany w ramach trasy S7 na popularnie zwanej Zakopiance. Numer trzy listy najdłuższych tuneli w Polsce liczy dokładnie 2058 metrów i jest poprowadzony między Naprawą a Skomielną Białą. W jego przypadku kierowcy będą mogli korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym z kierunków. I szerokość to pierwszy z aspektów, który przyczynił się do potężnego kosztu budowy. Kolejnym stało się podłoże skalne. Projekt będzie kosztować w sumie 2,1 miliarda złotych.

Tunele na trasie nowej zakopianki GDDKiA

Tunel na Zakopiance – identycznie jak warszawski rekordzista – walczy z opóźnieniami. Pierwotnie miał być oddany do użytkowania na przełomie roku 2020 i 2021. Dziś najbardziej realnym terminem staje się maj roku 2022. To wtedy odcinkiem powinny przejechać pierwsze auta.