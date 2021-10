Mazzanti powraca. Evantra Pura ma być "czystsze"

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Minęło ponad osiem lat, odkąd Mazzanti Automobili zaprezentowało pierwszą Evantrę na Top Marques Monaco w 2013 roku. Przez ten czas producent cały czas ulepszał swój pojazd, ale nie zwiększył jego produkcji.

W pewnym momencie swojego istnienia, Evantra zyskała odmianę Millecavalli, napędzaną 7,3-litrowym silnikiem LS7 V8 z podwójnym turbodoładowaniem i osiągającą moc 1200 koni mechanicznych. Teraz natomiast powraca jako Evantra Pura.

Jak sama nazwa wskazuje, auto ma być czystsze. W zamyśle twórców ma być zatem mniej, ale więcej. Pure napędza doładowany silnik V8 o pojemności 6,2 L. Generuje on 761 KM mocy i 910 Nm momentu obrotowego. Chociaż to nie jest najmocniejsza Evantra, to producent odchudził auto o 90 kg i teraz waży 1290 kg.

Zmiany te pozwoliły, że auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 2,9 s. i osiąga prędkość maksymalną 360 km/h. Za hamowanie odpowiadają hamulce Brembo.

Mazzanti Evantra Pura można również dostosować do własnych potrzeb. Możesz dodać mały ekran na środku kierownicy, aby uzyskać różne informacje dotyczące jazdy, a jako opcja dostępne są również łopatki zmiany biegów z włókna węglowego. Właściciele mogą również poprosić o specjalnie uformowane siedzenia, aby zapewnić maksymalny komfort i ergonomię.

Nie dla każdego jednak będzie Evantra Pura. Firma przewiduje budowę jedynie 5 sztuk rocznie, a sama Pura też będzie ograniczona. Nie podano również ceny, o nią trzeba się zgłosić do producenta.