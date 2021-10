Umowa podpisana. Stryków zyska obwodnicę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Rząd przygotował specjalny program budowy 100 obwodnic. W ramach tego programu powstanie również ta dla Strykowa, która jest czwartą z ośmiu zaplanowanych w województwie wielkopolskim. Właśnie podpisano umowę na jej zaprojektowanie i realizację.

Obwodnica będzie miała ponad 3 km. Wykonawca ma czas 30 miesięcy na zrealizowanie projektu od momentu podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się czas zimowy, czyli od 16 grudnia do 15 marca, ale wlicza się on w czas projektowania.

Głównym celem realizacji tej inwestycji, jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Dzięki inwestycji ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja ma również poprawić warunki i? bezpieczeństwo przejazdu, w szczególności pomiędzy Poznaniem, Grodziskiem Wielkopolskim?i?Wolsztynem. Droga ta stanowi?również?ważne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

Obwodnica będzie przebiegać po południowej stronie Strykowa?i poprzez ronda włączy się do istniejącej?drogi krajowej nr?32.