Im wcześniej zatankujesz, tym lepiej. Na Wszystkich Świętych będzie jeszcze drożej

Od lat narzekamy na wysokie ceny paliw, ale tak naprawdę drogo zrobiło się dopiero teraz. Tak dużo na stacjach benzynowych nie płaciliśmy od ośmiu lat. Padły obie psychologiczne bariery - sześciu złotych za litr benzyny i oleju napędowego oraz trzech za litr LPG. O sytuacji gospodarczej w kraju i galopującej inflacji piszemy codziennie na stronie głównej gazety.pl.

- Strach tankować, na stacjach kolejne podwyżki - komentują analitycy e-petrol w najnowszym raporcie o cenach paliw w Polsce. I nie mają dla kierowców dobrych informacji. - Na coraz większej liczbie stacji obowiązujące ceny paliw podstawowych mogą przekroczyć barierę sześciu złotych za litr - czytamy. Każdy najbliższy dzień to kolejne grosze dopisywane do cen. Dosłownie w połowie października wszystkie media w kraju pisały, że na stacjach padają rekordy. Teraz widok szóstki z przodu na pylonie przestaje dziwić. Jeszcze gorzej mają kierowcy jeżdżący na gaz. Cena za litr LPG przebiła historyczne trzy złote i w ogóle nie spowolniła. Coraz bliżej jej do 3,50 zł/l.

Lepiej nie zwlekać z tankowaniem

Jeśli w najbliższych dniach czeka was trasa, to lepiej zatankować zawczasu. Na Wszystkich Świętych ceny nie spadną, a wręcz przeciwnie - będą cały czas konsekwentnie rosnąć. Tak prezentują się najnowsze prognozowane średnie ceny paliw w Polsce:

Benzyna Pb95 - 5,94-6,10 zł/l

Benzyna Pb98 - 6,12-6,26 zł/l

Olej napędowy - 5,96-6,12 zł/l

LPG - 3,15-3,23 zł/l

A nie tak dawno temu płaciliśmy niecałe trzy złote za litr

Galopujące ceny paliw denerwują, tym bardziej że jeszcze niedawno zostawialiśmy na stacjach paliw nawet dwukrotnie mniej pieniędzy. Jeszcze na początku kwietnia 2020 roku ceny paliw sięgały rekordowo niskich poziomów.

Bariera 3 zł za litr benzyny 95-oktanowej została złamana 1 kwietnia 2020 roku (i nie był to żart) na jednej ze stacji w Poznaniu, co oczywiście zgromadziło tłumy chętnych. Rekordowo niskie ceny były jednak trendem chwilowym spowodowanym pandemicznym kryzysem. Zarówno bardzo niski popyt, jak i ówcześnie trwająca wojna paliwowa krajów wydobywających ropę sprawiły, że ceny paliw można było znacząco obniżyć (przed pandemią było to niespełna 5 zł/l). Nie pozostaje nam nic innego, jak spojrzeć na poniższe zdjęcie z nostalgią. Takie ceny prędko nie wrócą.

