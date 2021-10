Nie ma klasycznych klamek, nad przyciskiem do otwierania drzwi kierowcy znajduje się dotykowy panel z enigmatycznymi cyframi, a w 80-litrowym bagażniku umieszczonym pod przednią maską znalazł się przycisk do otwierania klapy od środka. To tylko trzy z przynajmniej siedmiu rzeczy, które zaskakują przy pierwszym kontakcie z Mustangiem Mach-E. O pozostałych opowiadamy w poniższym materiale wideo.

