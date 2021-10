Kierowca F1 Pierre Gasly za kierownicą Acury NSX. Przypominał Ayrtona Senne [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tor Austin jest domem jedynej w tym roku rundy Formuły 1 w Ameryce Północnej (w 2022 roku dołączy do niego Miami). Kierowca Scuderia Alpha Tauri, Pierre Gasly, wziął udział w Circuit Of The Americas za kierownicą pierwszej generacji Acury NSX właśnie na tym torze. Natomiast Acura po 15 latach wraca do świata F1.

Pierre Gasly starał się wycisnąć wszystko co możliwe z 30-letniego auta. Klip, który został opublikowany z tego wydarzenia przypomina ten, w którym Ayrton Senna testuje prototyp Hondy NSX-R. Jest nawet kamera ukierunkowana na stopy młodego kierowcy, jak to miało miejsce na nagraniu z Senną. Jednak nie ma tak stylowego obuwia, jak sławny brazylijski kierowca.

Niestety okrążenie nie zostało do końca zaplanowane. Prosta start-meta wydawała się być zaśmiecona innymi pojazdami gotowymi do przejazdów promocyjnych.

Gasly jednak wydawał się i tak zachwycony pojazdem i swoim przejazdem. Nawet stwierdził, że musi rozpocząć negocjacje, aby zdobyć jeden z takich samochodów.

