Polscy kierowcy przypomną sobie o tym przycisku. Wszystko przez nowe mandaty

Już w przyszłym roku mają zacząć obowiązywać nowe stawki mandatów. Wcześniej mówiono o grudniu 2021 r., ale nowy taryfikator przesunięto na 1 stycznia 2022 r. Coś (a nawet bardzo wiele) niewątpliwie zmienić się musi. I to szybko. Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 r. zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, niemalże 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 r. z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc.

Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

Nowy taryfikator mandatów 2022 r.

Projekt zmian w mandatach przewiduje zakłada m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie też wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Najgłośniejszą zmianą jest ta dotycząca mandatów za prędkość. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 800 zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Wcześniejsza propozycja zakładała nawet 1500 zł, ale posłowie złagodzili karę. Niedługo poznamy więcej szczegółów nowego taryfikatora.

Do dwóch lat zwiększony zostanie też okres zerowania punktów karnych. Dziś punkty karne pozostają na koncie kierowcy przez rok. Wszystkie zmiany dotyczące mandatów mają zacząć obowiązywać już w grudniu tego roku. Wszystko bardzo szczegółowo opisaliśmy w poniższym artykule:

Kierowcom przyda się ogranicznik

Polscy kierowcy przyzwyczajeni do regularnego przekraczania dozwolonej prędkości będą musieli znacznie częściej zerkać na prędkościomierz. Jest też inne wyjście, choć dostępne raczej w nowszych samochodach. Mowa o ograniczniku prędkości.

Aktywuje się go najczęściej przyciskiem na kierownicy. Pozwala ustawić prędkość, której kierowca nie chce przekroczyć. Limiter uniemożliwia przekroczenie wybranej prędkości nawet po mocnym wciśnięciu gazu. Oczywiście funkcja ta - ze względów bezpieczeństwa - jest automatycznie dezaktywowana, jeśli kierowca wciśnie gaz w podłogę. Warto sprawdzić, czy samochód, którym jeździmy, jest wyposażony w ogranicznik prędkości. Może się okazać, że ta zapomniana funkcja już w grudniu stanie się jedną z najbardziej pożądanych.

Nie tylko prędkość. Nowe mandaty zdyscyplinują kierowców

Posłowie utrzymali propozycję powiązania stawek ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych na koncie kierowców oraz wysokość minimalnych kar za wykroczenia inne niż przekroczenie dozwolonej prędkości. Oto niektóre z nich:

1500 zł – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu ustępującego pieszym na przejściu, jazda po chodniku

3000 zł – recydywa, powtórzenie któregoś z powyższych wykroczeń w ciągu dwóch lat po ukaraniu

1500 zł – za wypadek: kolizję, której skutkiem są obrażenia

1000 zł – kierowanie samochodem bez uprawnień

2000 zł – recydywa w powyższej sytuacji

2000 zł – wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy mimo opuszczonych lub opuszczających się zapór albo, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy

Za wyjątkowo niebezpieczne wykroczenie drogowe policja będzie mogła przyznać 15 punktów karnych, najwyższą grzywną, jaką może nałożyć będzie 5000 zł, a sąd będzie mógł ukarać kwotą 30 tys. zł. Skończą się też kursy, które pozwalają zmniejszyć liczbę punktów karnych na koncie.