Wysokie mandaty dla piratów drogowych trochę później. Sejm przesunął datę nowelizacji ustawy

Trwają prace nad nowelizacją ustawy "Prawo o ruchu drogowym" dotyczące podwyższenia kar za wykroczenia. 20 października 2021 r. zakończyła obrady powołana specjalnie w tym celu podkomisja sejmowa. Poinformował o tym portal brd24.pl.

Posłowie dyskutowali z odpowiedzialnym za rządowy projekt wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem. Wspólnie ustalili, że trzeba obniżyć jeden mandat. Za przekroczenie prędkości o 30 km/h wkrótce zapłacimy 800 zł, a nie jak proponowano 1500 zł.

Powodem była zbyt duża różnica pomiędzy karami za przekroczenie prędkości w zakresie 0-29 km/h oraz 30 km/h i więcej. Członkowie komisji uznali, że konieczne jest ustalenie sprawiedliwej progresji kar, tak aby były współmierne do przewinienia.

Dokładne stawki w odniesieniu do prędkości nie zostały jeszcze określone. Znajdą się w dopiero w późniejszym rozporządzeniu do przygotowywanej ustawy. Ono będzie określać taryfikator. Posłowie pod naciskiem RPO doprecyzowali katalog czynów, które są uznawane za wykroczenia i jako takie będą karane grzywną w wysokości do 30 tys. zł.

Nowe szczegóły w sprawie podwyżek mandatów. Rząd nie rezygnuje. Wzrosty są nawet 100-krotne

Chodzi między innymi o celowe tamowanie ruchu. Opozycja obawia się, że taki przepis mógłby być wykorzystywany do karania demonstracji przeciwko władzy. Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby podwyższył poziom bezpieczeństwa, zakazując kierowcom złośliwego hamowania albo zwalniania w miejscu wypadku po to, aby zrobić zdjęcie.

Odrzucono też pomysł obniżki grzywny w przypadku natychmiastowej płatności policjantowi. Podobno ściągalność kar jest na tyle wysoka, że taki pomysł miałby więcej wad niż plusów.

Po 20 latach wzrosną mandaty dla kierowców. Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Nowe mandaty za łamanie przepisów ruchu drogowego. Ich wręczanie już w 2021 r.

Komisja zmieniła też termin wejścia nowelizacji ustawy w życie. Kierowcy łamiący prawo zapłacą wyższe mandaty od 1 stycznia 2022 r., a nie jak wcześniej planowano już w grudniu 2021 r. Utrzymano propozycję powiązania stawek ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych na koncie kierowców oraz wysokość minimalnych kar za wykroczenia inne niż przekroczenie dozwolonej prędkości. Oto niektóre z nich:

1500 zł – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu ustępującego pieszym na przejściu, jazda po chodniku

3000 zł – recydywa, powtórzenie któregoś z powyższych wykroczeń w ciągu dwóch lat po ukaraniu

1500 zł – za wypadek: kolizję, której skutkiem są obrażenia

1000 zł – kierowanie samochodem bez uprawnień

2000 zł – recydywa w powyższej sytuacji

2000 zł – wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy mimo opuszczonych lub opuszczających się zapór albo, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy

Nowy taryfikator mandatów od grudnia. Doprowadzi kierowców do płaczu. 5000 zł to początek

Za wyjątkowo niebezpieczne wykroczenie drogowe policja będzie mogła przyznać 15 punktów karnych, najwyższą grzywną, jaką może nałożyć będzie 5000 zł, a sąd będzie mógł ukarać kwotą 30 tys. zł. Skończą się też kursy, które pozwalają zmniejszyć liczbę punktów karnych na koncie.

Dziennikarz portalu brd24.pl, który poinformował o skutkach pracy komisji, twierdzi, że w następną środę (27.10.2021) nad poprawkami będą debatować posłowie Komisji Infrastruktury. Później przygotują raport z prac nad projektem i jeśli posłowie przyjmą nowelizację ustawy w drugim czytaniu, pozostanie tylko trzecie i głosowanie nad nią w Sejmie. Jeśli zostanie przyjęta, trafi do Senatu.

59 toruńskich kierowców dostało mandat i punkty za prędkość Fot. KMP Toruń