Toyota inwestuje. Produkcja baterii za 3,4 mld dolarów w USA

Producenci co raz szybciej i śmielej dążą do elektrycznej przyszłości. Toyota nie jest wyjątkiem i aby sprostać swoim przyszłym i obecnym potrzebom na akumulatory zdecydowała się wydać 13,5 mld dolarów, z czego 3,4 mld dolarów powędruje do USA na budowę fabryki.

Aby tak się stało, Toyota będzie współpracować ze swoją filią Toyota Tsusho, aby stworzyć nową firmę skoncentrowaną na akumulatorach. Dotyczy to zarówno produkcji, jak i rozwoju technologicznego, ze specjalizacją w akumulatorach litowo-jonowych. Nowo utworzona spółka będzie również odpowiedzialna za tworzenie i rozszerzanie lokalnych łańcuchów dostaw w celu wprowadzenia tych baterii do produkcji.

Japońska marka zapowiada stworzenie 1750 miejsc pracy, ale nie chce na ten moment podać lokalizacji przyszłej fabryki. Nie podano również celi produkcyjnych, ale przypuszcza się, że produkcja ruszy do 2025 r. Toyota ma nadzieję, że do tego czasu będzie mieć 70 modeli na całym świecie wykorzystujących pewien stopień elektryfikacji, z których 15 będzie pojazdami wyłącznie elektrycznymi.

Od 2021 r. Toyota oferuje na rynku amerykańskim wyłącznie pojazdy hybrydowe, chociaż produkcyjna wersja koncepcyjnego crossovera Toyota bZ4X ma zadebiutować pod koniec roku. Do 2025 r. Toyota ma nadzieję mieć w swoim portfolio siedem dodatkowych, całkowicie elektrycznych pojazdów bZ.