Fordy sterowane zdalnie. Aplikacja FordPass zarządza podstawowymi funkcjami

Więcej informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Dzięki aplikacji FordPass użytkownik może uzyskać wiele informacji na temat swojego pojazdu. Zarazem może również kontrolować podstawowe funkcje auta.

W aplikacji znajdzie się takie informacje jak: stan techniczny pojazdu (ciśnienie w oponach, ilość paliwa), analiza zużycia paliwa, w tym również raporty miesięczne, opcja „Moje Podróże", która analizuje każdy przyjazd i podpowiada, jak poprawić styl jazdy, a przy autach hybrydowych pojawiają się również informacje o zużyciu energii.

W FordPass można również sprawdzić, gdzie dokładnie zaparkowaliśmy nasz pojazdy. Jest to przydatna funkcja w szczególności, jeśli jesteśmy w obcym mieście.

Co się tyczy funkcji bardziej namacalnych, to dzięki aplikacji można również otworzyć lub zamknąć samochód. Jeśli natomiast nasz Ford jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, to również możemy go uruchomić zdalnie.

Ford poszedł też dalej i wprowadził FordPass w wersji Pro. Odmiana ta posiada wszystkie podstawowe funkcje co zwykła aplikacja, ale ta służy do zarządzania flotą pojazdów. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco monitorować wszystkie auta, a także może sprawdzić ich lokalizacje w tym samym czasie na jednej mapie.

W wersji Pro użytkownik może oddzielnie otworzyć bagażnik i oddzielnie zamki kabiny. Do tego, jeśli pojazd z floty się zepsuje, to na bieżąco może to kontrolować i wezwać pomoc.

FordPass to przydatna aplikacja, która pozwala użytkownikom bezpośredni kontakt ze swoim autem, nawet gdy nie jest się w jego pobliżu.