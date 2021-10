Miał 4 promile, ale pojechał skuterem "po piwo i fajki"

Pijani kierowcy to plaga polskich dróg. Mimo, że kary są wysokie, nadal wielu kierowców ryzykuje i wsiada do samochodu na podwójnym gazie. Do samochodu lub na jednoślad. Choć w drugim przypadku trzeba przyznać, że utrzymanie równowagi przy czterech promilach w organizmie to nie lada "wyczyn".

5 Fot. Jędrzej Wojnar / Agencja Gazeta / TXqyL%AhO Otwórz galerię Na Gazeta.pl