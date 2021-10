Jeremy Clarkson przemówił. To jego samochód roku

Interesują Cię tego typu informacje? Sprawdź więcej na stronie Gazeta.pl

Każdy lubi zestawienia. Brytyjskie media przygotowują co roku konkurs News UK Motor Awards, gdzie znajduje się kategoria „Samochód Roku Jeremy’ego Clarksona".

Były prowadzący program Top Gear i obecnie The Grand Tour, wykazuje się dosyć kontrowersyjnymi opiniami, także dotyczącymi świata motoryzacji. Jego „Samochodem Roku" w tym roku została mała Toyota Yaris w wersji GR.

Dziennikarz uprawomocnił swój wybór tym, że według niego jest to jeden z najbardziej emocjonujących samochodów jakim jeździł w swojej karierze. Jak wiadomo tych samochodów i innych pojazdów ma na swoim koncie całkiem sporo. Stwierdził, że jest to auto, które potrafi go rozbawić.

Toyota Yaris GR posiada napęd na wszystkie koła i 261 KM mocy. Jest jednym z chętniej wybieranych modeli, również w Polsce.