Czy warto płacić 170 zł za dopisanie kodu 96 w prawie jazdy kat. B? To zależy

Kod 96 to przykład praktycznego podejścia do prawa. Potrzebujesz więcej takich porad? Zajrzyj do Gazeta.pl.

REKLAMA

Prawo jazdy kategorii B jest bardzo silnie połączone z pojęciem dopuszczalnej masy całkowitej. DMC nie może przekroczyć 3,5 tony. I co ważne, taki sam limit dotyczy zarówno samego pojazdu samochodowego, jak i zespołu pojazdów składających się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy innej niż lekka. Skutek? Może się okazać, że kierowca nie będzie miał uprawnień do kierowania autem, do którego podłączona została przyczepa kempingowa czy chociażby niewielka laweta służąca do przewozu np. quadów.

Zobacz wideo Bielsko-Biała. 50-latek w sportowym aucie dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość

Kod 96 w kategorii B, czyli tak właściwie co?

Jeżeli kierowca mimo wszystko zdecyduje się na jazdę, sporo ryzykuje. W razie kontroli drogowej otrzyma 500-złotowy mandat za jazdę bez uprawnień i nie będzie mógł kontynuować podróży. Dobra informacja na szczęście jest taka, że przed poważnymi konsekwencjami uratuje go czasami nie tylko prawo jazdy kategorii B+E, ale także kod 96 dopisany w rubryce nr 12 do kategorii B. Za jego sprawą DMC zestawu pojazdów rośnie do 4,25 tony. A to zwiększa o dokładnie 750 kg spektrum możliwych do ciągnięcia przyczep. Czy to wartość wystarczająca? Odpowiedź należy już do kierowcy.

Warto pamiętać o tym, że kod 96 wymaga spełnienia dwóch wymogów. DMC zestawu pojazdów to pierwszy z nich. Drugi mówi o tym, że rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekroczyć rzeczywistej masy całkowitej samochodu.

Jak dopisać kod 96 do kategorii B i ile to kosztuje?

Dopisanie kodu 96 do prawa jazdy kategorii B nie jest mocno skomplikowane. Kierowca nie musi przechodzić żadnego kursu. Może z miejsca zapisać się na egzamin w części praktycznej w pobliskim WORD-zie – egzamin teoretyczny nie obowiązuje. Jeżeli chodzi o dokumenty, wystarczy wniosek, fotografia i numer PKK. Na próbę składa się m.in. kontrola stanu technicznego pojazdu, złączenie pojazdu z przyczepą, manewry na placu i trasa w ruchu drogowym. Ile kosztuje egzamin na kod 96 w prawie jazdy kategorii B? Kandydat musi opłacić w kasie WORD-u dokładnie 170 zł.

Na opłacie w WORD-zie koszty związane z uzyskaniem kodu 96 niestety nie kończą się. Bo kierowca będzie musiał zapłacić jeszcze 100,50 zł za wydanie nowego prawa jazdy.

Za uzyskanie kodu 96 dopisanego do prawa jazdy kategorii B należy zapłacić w sumie 270,50 zł. Jeżeli kierowcy zależy na większej DMC zestawu pojazdów, kwota nie wydaje się wygórowana. Szczególnie że alternatywą staje się jedynie kategoria B+E, a w jej przypadku sam kurs stanowi wydatek sięgający od 1500 do 1800 zł. Do kwoty należy doliczyć jeszcze 200 zł za egzamin praktyczny i 100,50 zł za wydanie prawa jazdy. W wariancie pesymistycznym daje to kwotę wynoszącą przeszło 2100 zł.

Weź kalkulator, sprawdź DMC i zacznij liczyć. Z jaką przyczepą można jechać na prawo jazdy B

Czy kod 96 nie odbierze kat. B bezterminowości? To ważne pytanie.

Kierowca, który ma np. prawo jazdy kategorii B bezterminowe, ale stara się o nowe uprawnienia, w ich przypadku nie może liczyć na bezterminowość. Termin ich obowiązywania określa ważność zaświadczenia lekarskiego i nie może wynosić więcej niż 15 lat. Czy dopisanie kodu 96 do posiadanych bezterminowo uprawnień kategorii B oznacza zmianę prawa jazdy na terminowe? Na szczęście nie – przynajmniej nie do roku 2033, gdy wymiana na prawko terminowe będzie obowiązkowa. I decyduje o tym prosty fakt. Zapisując się na egzamin praktyczny na kod 96 w kategorii B kierowca musi dostarczyć fotografię oraz numer PKK. Nie ma tu słowa o zaświadczeniu lekarskim.

To zaświadczenie lekarskie decyduje o obowiązywaniu uprawnień. Jeżeli zatem wyrabiając kategorię B kierowca dostarczył zaświadczenie bezterminowe, bezterminowość nie zniknie po dopisaniu kodu 96.