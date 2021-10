Czy to już? Czy w takie dni jak dziś kierowca może użyć tego przełącznika, czy wciąż grozi mu za to mandat?

Potrzebujesz więcej porad motoryzacyjnych? Sprawdź najciekawsze i wyróżnione na stronie Gazeta.pl.

Jesień uderzyła na dobre. I prognozy co do tego nie mają żadnych wątpliwości. Skutkiem będą m.in. mgły, które mogą pojawiać się zarówno o poranku, jak i wieczorem w kilku nadchodzących dniach. A to oznacza, że kierowcy powinni przypomnieć sobie zasady używania świateł przeciwmgłowych. Co warto o nich wiedzieć? Odpowiedź na to pytanie przynosi art. 30 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jak używać świateł przeciwmgłowych? Zależy których!

W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza kierowca w pierwszej kolejności powinien włączyć światła mijania – nie do jazdy dziennej, a mijania. Poza tym może używać świateł przeciwmgłowych. Przeciwmgłowych przednich praktycznie zawsze, gdy pojawia się mgła czy nawet gęsty deszcz. Przeciwmgłowych tylnych jednak już tylko wtedy, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W sytuacji, w której warunki drogowe poprawią się, należy je natychmiast wyłączyć.

Zasada używania świateł przeciwmgielnych tylnych jest szczególnie ważna. Bo używane w warunkach dobrej przejrzystości powietrza będą oślepiać innych kierowców – świecą na tyle intensywnie!

Mgła a światła długie. Czy to dobry pomysł?

Nie brakuje kierowców, którzy podczas jazdy we mgle lub intensywnie padającym deszczu włączają światła drogowe. W końcu skoro długie poprawiają widoczność w nocy, w tych warunkach także powinny się sprawdzić. To jednak poważny błąd. Bo światła drogowe są na tyle intensywne, że jedynie odbijają się od kropelek wody zawieszonych w powietrzu. W efekcie tworzą coś na kształt kurtyny świetlnej i tak naprawdę jedynie... ograniczają pole widzenia, a do tego mogą oślepiać innych kierowców.

Mandat za światła we mgle

Nieprawidłowe używanie świateł podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oznacza mandat. Ile będzie on wynosił? Odpowiedź na tak zadane pytanie zależy tak naprawdę od tego, jakie konkretnie wykroczenie popełni kierowca. I tak w sytuacji, w której:

prowadzący nie dostosuje się do wymogu jazdy na wymaganych przepisami światłach (bo np. nie włączył świateł mijania) dostanie 200 zł i 2 punkty karne,

prowadzący naruszył warunki używania świateł przeciwmgielnych przednich lub tylnych dostanie 100 zł i 2 punkty karne,

prowadzący korzystał ze świateł drogowych niezgodnie z przepisami dostanie 200 zł i 3 punkty karne.

Jak jeździć we mgle? Wystarczy jeden przepis

Art. 30 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym bardzo wyraźnie wskazuje, że w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Oznacza to dostosowanie prędkości do warunków (w tym czasami zredukowanie jej poniżej dopuszczonej ograniczeniem), uważną obserwację drogi i jej otoczenia, zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów i raczej powstrzymywanie się od wyprzedzania (z uwagi na ograniczoną widoczność).