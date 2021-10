Nowa karta w historii Opla Astry. Idzie w stronę napędów elektrycznych

Zainteresował Cię ten temat? Sprawdź również inne wiadomości motoryzacyjne na stronie Gazeta.pl

Opel zaprezentował już szóstą generację swojego bestsellera. Astra nowej generacji stała się hybrydą, a stylistyka przykuwa wzrok.

Głównym elementem stylistycznym nowej Astry, a którym Opel się chwali jest przedni pas Opel Vizor. Poza tym ma być więcej dynamiki, ale mniej zbędnych ozdobników, by zachować prostą linię nadwozia, które można zamówić w dwóch kolorach. Astra zaadaptowała również od Insignii nowe światła adaptacyjne Intelli-Lux LED.

Nowa Astra jest o 4 mm dłuższa od swojej poprzedniczki – dokładniej ma 4374 mm długości i 1860 mm szerokości. Zwiększył się również rozstaw osi – o 13 mm i teraz wynosi 2675 mm.

We wnętrzu klienci znajdą cyfrowy panel Pure Panel z cyfrowymi wskaźnikami. Marka zainstalowała również szerokie ekrany dotykowe, jednak była wierna klasycznym przyciskom od klimatyzacji. Przed kierowcą jest wyświetlacz projekcyjny. Do tego kierujący wspomagany jest półautomatycznym systemem wspomagania Intelli-Drive 2.0 (integrujący wszystkie kamery i czujniki na pokładzie z łącznością e?horizon) oraz kamerę Intelli-Vision 360 stopni. Przestrzeń załadunkowa jaką dysponuje nowa Astra to 1250 litrów.

Nowa Astra oparta jest na płycie podłogowej EMP2 trzeciej generacji. Układ kierowniczy oraz zawieszenie i podwozie — z kolumnami McPhersona z przodu i belką skrętną z tyłu — zaprojektowano z myślą o maksymalnym ograniczeniu poprzecznych przechyłów nadwozia (tłumienie ruchu wokół osi poziomej).

Klienci będą mogli zamawiać nową Astrę już tej jesieni, a odbiór nastąpi na początku przyszłego roku. Najpierw w sprzedaży pojawi się wersja pięciodrzwiowa ze sportową sylwetką w stylu coupé. Wkrótce potem dołączy do niej kombi Sports Tourer. W 2023 roku Opel zaoferuje także w pełni elektryczną Astrę?e nowej generacji.