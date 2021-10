Frytę w swoim aucie ma każdy. Po co wokół szyb są te czarne kropki?

Temat wydaje ci się ciekawy? Więcej tego typu ciekawostek znajdziesz na Gazeta.pl.

W każdym samochodzie pojawia się czarna obwódka wokoło przedniej szyby. I choć pewnie większość kierowców myśli, że to jedynie pasek przeciwsłoneczny, który pełni jeszcze rolę dodatku stylistycznego, jego zastosowanie ma dużo większe znaczenie z inżynieryjnego punktu widzenia. Bo gdyby nie fryta, tak naprawdę... przedniej szyby nie byłoby wcale. I nie jest to jedynie smutny żart, a prawda. Bo czarna obwódka nie jest żadną czarną obwódką, a z formalnego punktu widzenia bardziej naklejką.

Fryta w aucie, czyli farba ceramiczna wygrzana na szybie przedniej

Frytę nanosi się na powierzchnię szyby metodą sitodruku. Wykonuje się ją jednak nie ze zwykłej, czarnej farby, a ceramicznej emalii. Co ważne, czarna obwódka pojawia się na szybie już na etapie produkcji – a konkretnie przed wygrzaniem tafli w piecu. Spiekanie sprawia, że fryta na stałe łączy się z szybą. No dobrze, ale po co tak właściwie się ją stosuje? Pierwszym i podstawowym jej zastosowaniem jest... możliwość montażu szyby w samochodzie. Bez czarnego, chropowatego paska klej nie trzymałby się śliskiej szyby, a tym samym ta wypadłaby już po kilku kilometrach od opuszczenia warsztatu.

Przed pojawieniem się fryt producenci samochodów inaczej obchodzili problem. Stosowali uszczelki, które w otworze w nadwoziu trzeba było zamontować razem z przednią szybą.

Wewnętrzna strona fryty jednak nie tylko trzyma szybę na miejscu, ale też chroni klej przed promieniowaniem słonecznym i procesem starzenia, a do tego osłania klej – czyli sprawia, że nie jest on widoczny dla kierowcy czy pasażera. Czarny pasek jest jednak uzupełniany również warstwą kropek. Za ich sprawą funkcjonalność fryty została poszerzona. Bo kropki w pierwszej kolejności działają antyoślepieniowo. Ograniczają ilość promieni słonecznych docierających do kabiny pasażerskiej w miejscu, którego nie da się zasłonić osłonami przeciwsłonecznymi.

Fryta pozwala wkleić szybę i ogranicza oślepianie. Redukuje też naprężenia!

Poza tym kropki uzupełniające frytę odpowiadają za redukcję naprężeń temperaturowych. Redukują różnicę temperatury między zewnętrzną a środkową częścią przedniej szyby. To pozwala na ograniczenie ilości zniekształceń spowodowanych szybszym nagrzewaniem się fryty. A dodatkowo sprawia, że maleje prawdopodobieństwo iż pod wpływem przeciążeń szyba po prostu pęknie.