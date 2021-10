Kierowcy nie wiedzą, kiedy użyć tego przełącznika. Mandat to najmniejszy problem

Na stronie głównej gazety.pl znajdziesz więcej praktyczny porad. Nie tylko dla kierowców

Jesienią i zimą często występują też mgły. Wszystko to znacznie pogarsza widoczność na drodze. - W tym okresie wielu uczestników ruchu drogowego ma problem z prawidłowym używaniem świateł przeciwmgłowych i szuka informacji dot. przepisów regulujących prawidłowe ich stosowanie. Często też na naszych drogach obserwujemy pojazdy, których kierowcy włączają światła przeciwmgłowe niezgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie - komentuje policja. Już teraz, w październiku, wielu kierowców zaczyna sobie zadawać pytanie, kiedy włączać światła przeciwmgłowe?

Zasady używania świateł przeciwmgłowych

Zasady używania przednich i tylnych świateł przeciwmgłowych ustalono w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W artykule 30 czytamy, że "kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto: włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie".

W tym samym artykule znajdziemy dalej: "kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła". Podsumujmy:Tylne światła należy bezwzględnie włączyć, jeśli widoczność spadnie poniżej 50 metrów. Gdy widoczność się poprawi - musimy je wyłączyć. Również bezwzględnie. Za niestosowanie się do tych zasad przewidziano mandat.

Jak ocenić, kiedy widoczność wynosi poniżej 50 m?

Teraz powstaje pytanie, jak określić, czy widoczność to więcej, czy mniej niż 50 m. W zeszłym roku spytaliśmy o to Mikołaja Krupińskiego, rzecznika Instytutu Transportu Samochodowego. Jeżeli jedziesz z prędkością 50 km/h i widoczność nie jest mocno ograniczona, to świateł nie należy włączać. Jeśli jednak przy tej prędkości masz wyraźnie ograniczoną widoczność i czujesz, że musisz zwolnić, żeby cokolwiek widzieć, to wtedy powinieneś włączyć światła przeciwmgłowe. Odległość na drodze można też określać słupkami, ale w tym przypadku jest to bardzo trudne, bo są one rozstawione co 100 m.

Kiedy możemy używać przednich świateł przeciwmgłowych?

Przednich świateł przeciwmgłowych możemy używać w warunkach atmosferycznych, w których widoczność spada poniżej widoczności umożliwiającej normalną jazdę. Czynnikiem zmniejszającym przejrzystość powietrza nie musi być jednak sama mgła, a może nim być np. rzęsisty deszcz. Kierowca może także używać przednich świateł przeciwmgłowych na krętej drodze od zmierzchu do świtu niezależnie od przejrzystości powietrza. W takim wypadku można używać świateł przeciwmgłowych przednich, nawet jak nie ma mgły lub deszczu. Trzeba jednak pamiętać, że taka droga musi być odpowiednio oznakowana.

Mandat za nadużywanie świateł przeciwmgłowych

Nadużywanie świateł przeciwmgłowych może prowadzić do oślepiania innych kierowców. Dlatego jest karane przez policję mandatem w wysokości 100 zł i 2 pkt karnych. Z kolei, kiedy nie włączymy tylnych świateł przeciwmgłowych przy złej widoczności, narażamy innych kierowców na niebezpieczeństwo - kara w tym wypadku to 200 zł i 2 pkt karne.