Houston mamy problem. NASA szuka transportu dla astronautów [WIDEO]

Zanim astronauci ruszą w kosmos muszą się jakoś dostać do rakiety. Odcinek nie jest krótki. Ma aż 14,5 km i pokonują go w pełnym rynsztunku. Potrzebny jest zatem nowy pojazd, który będzie transportował ich, gdyż dotychczasowy Astrovan niedomaga.

Najbliższa okazja do wykorzystania nowego środka transportu to misja Artemis II. Dla niektórych astronautów będzie to ostatnia forma naziemnego transportu zanim wyruszą na księżyc. Pojazd musi być niezawodny, ale także oddający ducha dzisiejszych czasów, czyli ma fajnie się prezentować.

Dotychczasowy Astrovan służy od 1984 roku, a i tak nadal wygląda dosyć futurystycznie. Głównie za sprawą gołego aluminium na karoserii. We wnętrzu znajdują się złote zasłony, niebieskie obicia i drewno. Astrovan powstał na podstawie kampera Airstream.

Nowy pojazd ma być zeroemisyjny, czyli w grę wchodzi elektryk, hybryda typu plug-in lub auto na wodór. Inne wytyczne są dosyć szczegółowe. Pojazd ma pomieścić w sumie osiem osób: kierowcę, czterech członków załogi w kombinezonach, technika od kombinezonów, agenta ochrony i dyrektora operacji. Musi posiadać również szerokie drzwi oraz jedno wyjście awaryjne. Musi również posiadać ogrzewanie i klimatyzację.

NASA nie pierwszy raz próbuję zastąpić wysłużoną maszynę. Pierwsze podejście do tego tematu odbyło się w 2011 roku, ale wtedy młodzi astronauci chcieli zatrzymać pojazd jako symbol tradycji. Teraz mamy kolejną próbę.

NASA jednak ma trzy propozycje co do nowego pojazdu: może to być całkowicie nowy pojazd, odnowiony Astrovan lub restomod, czyli obecny Astrovan tylko z nowinkami z obecnych czasów. Z całą pewnością pojazd, który będzie transportował astronautów ma oddawać ducha misji Artemis II i rakiety Orion.

Oferty można składać do 22 października.