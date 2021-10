Nowy minivan od BMW już z polskim cennikiem. Startuje od 137 tysięcy

Więcej nowości motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

BMW serii 2 w momencie wchodzenia na rynek wywołało niemałe zamieszanie. No bo jak to - BMW z napędem na przednią oś? Jednak okazało się, że model został wyjątkowo ciepło przyjęty przez rynek. Tak ciepło, że sprzedano prawie pół miliona egzemplarzy pierwszej generacji. To wystarczyło, żeby BMW zdecydowało się na kontynuację minivana z Monachium.

Więcej większych nerek!

Trend, który obserwujemy u designerów z Monachium wprawia nas - delikatnie mówiąc - w zaniepokojenie. Niedługo charakterystyczne na niemieckiej marki nerki będą zajmowały cały przód, pół maski i nie wiadomo co jeszcze. Nowy język stylistyczny przemycono też do rodzinnego minivana. Podobnie jak np. w BMW X7, serii 7 czy serii 4, nowa odsłona Active Tourer otrzymała duże "nerki". Do tego smukłe reflektory i pionowe wloty powietrza. Druga generacja ma bardziej opływowy kształt od poprzednika, a dodatkowo ma mocniej nachyloną przednią szybę. Projektanci postawili również na klamki w obrysie auta, przez co nie wystają z karoserii.

BMW serii 2 Active Tourer 2022 BMW

Dobra cena

Cennik BMW serii 2 Active Tourer otwiera wersja z trzycylindrowym silnikiem 1.5 oznaczona dumne 218i. Motor generuje 136 KM, które trafiają na przednią oś. Bazowa cena tego auta to 137 tys. zł. Stopień wyżej jest wariant 220i wyposażony w ten sam silnik, ale o mocy 170 KM. Za taki model zapłacimy 145 tys. zł. Na szczycie jednostek benzynowych stoi dwulitrowa czterocylindrowa jednostka o mocy 218 KM i oznaczeniu 223i - zapłacimy za nią 157 tys. zł. Co ciekawe, zarówno 220i jak i 223i wyposażono w układy miękkiej hybrydy. Silniki spalinowe mogą więc liczyć na symboliczne wsparcie układu elektrycznego.

W gamie znalazł się również jeden diesel - dwulitrowa jednostka oznaczona symbolem 218d. Motor generuje 150 KM a rodzinna "dwójka" z takim napędem kosztuje 151 tys. zł.

Co ciekawe, wszystkie wersje dostępne są z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów. Wariant manualny całkowicie zniknął z oferty. BMW serii 2 Active Tourer pojawi się w salonach na początku przyszłego roku.

