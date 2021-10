A1 bez OPP i 1+1. Od jutra ważny odcinek autostrady zyska nowy pas

Już od jutra, czyli od wtorku 12 października trasa na odcinku Piotrków Trybunalski-Kamieńsk zostanie pozbawiona układu 1+1, na rzecz 2+2. Po dwa pasy w każdym kierunku z całą pewnością ułatwi życie kierowcom. Co za tym idzie od Tuszyna do węzła Częstochowa Północ podróżujący będą mieli ułatwiony przejazd.

Warto jeszcze nadmienić, że na 24-kilometrowym odcinku, który właśnie zostanie oddany, również do pełnego użytku będzie przekazany węzeł Kamieńsk, który łączy drogę wojewódzką nr 484 z autostradą. Będzie to ostatni wąski fragment tego odcinka.

Dla tych, którzy nie pamiętają, we wrześniu został zdemontowany jeden z dwóch systemów odcinkowego pomiaru prędkości na fragmencie Kamieńsk - Mykanów. Trafi on do Warszawy na południową obwodnicę miasta.

Jednak drogowcy zapowiadają kolejne zmiany. Najpierw w przyszłym tygodniu udostępnione zostanie 6 km nowej, zachodniej jezdni (od granicy województw w kierunku południowym) na odcinku od granicy województwa śląskiego i łódzkiego do węzła Częstochowa Północ. Oznacza to, że kierowcy jadący w stronę Katowic będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu, czyli docelowy przekrój nowej trasy.

Następnie za kilka tygodni planowane jest definitywnie zakończenie prac na odcinku od Radomska do granicy woj. śląskiego i łódzkiego i ten 7-kilometrowy fragment drogi stanie się pełnoprawną autostradą. Będzie się można poruszać po trzech pasach ruchu w każdym kierunku z prędkością do 140 km/h.

Drogowcy również zapowiadają, że do końca tego roku na odcinkach Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk – Radomsko będzie można podróżować docelową liczbą pasów w obu kierunkach – po trzy pasy.

Czas pokaże co wyjdzie z tych obietnic.