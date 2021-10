Koniec koszmaru kierowców i pieszych na rondach. Wszyscy czekamy na te zmiany

Zainteresował cię temat przepisów? Dziś na stronie głównej gazeta.pl dowiesz się więcej o zasadach jazdy po rondzie. Skrzyżowania o ruchu okrężnym to zdecydowanie jeden z tych tematów, które rozpalają polskich kierowców. Często kłócimy się o dokładne zasady jazdy po rondzie, kierunkowskazy albo prawidłowy pas. Trochę żartobliwie mówi się czasem, że ilu Polaków, tyle sposobów na pokonanie ronda.

W lewo na rondzie. Włączasz migacz? Można się kłócić, ale sądy nie mają wątpliwości

Przejścia dla pieszych tuż przy zjeździe z ronda

Powodów do uśmiechu nie dają jednak niektóre przejścia dla pieszych na wielu rondach. Umieszczone są tuż przy zjeździe. Kierowca zjeżdżający z ronda praktycznie od razu wjeżdża na zebrę - ma bardzo mało czasu na reakcję i dostrzeżenie chcących przejść pieszych. Czasem dochodzi do awaryjnego hamowania, gdy ktoś zauważy pieszego w ostatniej chwili. Zdarza się nawet, że poprawnie zatrzymujący się samochód i przepuszczających pieszych wystaje tyłem na rondo i tamuje ruch na nim. Inni kierowcy zmuszeni są do hamowania lub zatrzymania się. To powoduje wiele nerwowych i niebezpiecznych sytuacji. Na pewno doświadczyliście ich na drodze także wy. I to nie raz.

Na łamach Moto.pl często krytykujemy polskich kierowców i ich agresywny styl jazdy, ale w tym przypadku niebezpieczeństwo prowokuje nieprzemyślana infrastruktura. Ministerstwo Infrastruktury planuje wyeliminować takie przejścia i odsunąć pasy od zjazdów z ronda. Szykuje się dobra zmiana na polskich drogach.

Ministerstwo już planuje odsunięcie przejść dla pieszych

Czy istnieje możliwość dostosowania przepisów dotyczących budowy dróg, aby przejścia dla pieszych były odsunięte od skrzyżowań o ruchu okrężnym w taki sposób, by pojazd zjeżdżający z ronda nie był zmuszony do nagłego hamowania, a przez to powodowania zagrożenia dla pojazdów poruszających się m.in. za nim? Ponadto zmiana taka przyczyniłaby się do zmniejszenia korków, które tworzą się szczególnie w obrębie tego typu skrzyżowań i mają znaczący wpływ na płynność ruchu

- takie pytania padły w interpelacji do resortu infrastruktury, którą wysłał poseł PiS Artur Szałabawka. Do jego zapytań ustosunkował się wiceminister infrastruktury Rafał Weber, dając i kierowcom, i pieszym powody do zadowolenia. Dowiedzieliśmy się, że MI szykuje poważne zmiany w wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych:

Będą zawierały szczegółowe przepisy dotyczące projektowania rond jednopasowych i turbinowych na drogach zamiejskich i ulicach. W projekcie wytycznych zawarto wymagania, zgodnie z którymi przejścia dla pieszych zaleca się odsuwać od zewnętrznej krawędzi jezdni ronda na odległość nie mniejszą niż 5,0 m.

Na rondzie szukaj znaku A-7. Jak go nie ma, to zmień prawie wszystkie swoje nawyki

Z otwieraniem szampana trzeba się wstrzymać, ale to krok w dobrym kierunku

Cieszy rozsądne podejście resortu do sprawy i chęć oraz zapowiedź konkretnych zmian. Trzeba jednak pamiętać, że takie wytyczne obowiązują Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, dla samorządów - są wskazówkami.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w momencie wejścia w życie nowych przepisów o pierwszeństwie pieszych na przejściach w czerwcu tego roku (m.in. zmieniono także limit prędkości w nocy w terenie zabudowanym oraz zakazano jazdy na zderzaku) rząd zapowiadał ogromne inwestycje w drogową infrastrukturę. Rozpoczęto wtedy konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem programu ma być zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Mowa m.in. o budowie chodników, modernizacji oświetleń przejść dla pieszych, umieszczaniu wysp azylu oraz zmianach w oznakowaniu dróg. Na poprawę infrastruktury przeznaczono 2,5 miliarda złotych.