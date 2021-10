To tu chce wygrać każdy producent, ale zwycięzca będzie tylko jeden. Decydują czytelnicy

Głosujecie i ZGARNIACIE NAGRODY. Każdy głos oddany na swojego faworyta to szansa na wygraną. Zagłosuj TUTAJ.

REKLAMA

Postęp technologiczny jest mocno zauważalny w świecie motoryzacji. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju alternatywnych źródeł napędu. Czy na miano najlepszego w tej kategorii zasługują wciąż ulepszane układy hybrydowe? A może jednak wybór padnie na napęd elektryczny? Rok temu doceniliście Hondę e. Zobaczymy, kto zostanie wyróżniony w tej edycji The Best of Moto.

Kto wygra? Oddaj głos na swojego faworyta w TYM MIEJSCU i zgarnij atrakcyjne nagrody. W tym roku to m.in. skuter Aprilia oraz wideorejestratory Mio.

W tegorocznej edycji ta kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

Audi Q4 e-tron

BMW iX

CUPRA Leon PHEV

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIQ 5

Jaguar F-Pace

Kia EV6

Lexus NX Plug-in

Mercedes EQS

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Nissan LEAF

Opel Zafira-e Life

Peugeot e-Rifter

Porsche Taycan 4S Cross Turismo

Renault Arkana E-Tech Hybryda

SEAT Leon PHEV

Skoda Enyaq iV

Toyota Mirai

Volkswagen ID.4

Volvo XC40 Recharge P8

Masz faworyta? Możesz zagłosować na niego TUTAJ. Każdy głos to szansa na nagrody. Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada. Relacje z wydarzenia, tekstową i wideo, będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl. Zachęcamy do głosowania. Jesteśmy bardzo ciekawi, który model ogłosicie w tym roku mianem Napędu Alternatywnego Roku. To będzie trudny wybór.