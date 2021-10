Mazda zapowiada nowe SUV-y, które dojadą do Europy. Oficjalnie wraca silnik Wankla

Póki co nie wiadomo wiele na temat planów marki. Mazda ujawniła jedynie nazwy planowanych modeli i pokazała zdjęcia podwozi. Mazda CX-60 i CX-80 zostaną wprowadzone na rynek europejski w ciągu najbliższych dwóch lat. Z kolei Mazda MX-30 pojawi się z silnikiem Wankla, jako generatorem zasięgu. Ten model ma być dostępny w salonach w pierwszej połowie przyszłego roku

Nowe SUV-y z Hiroshimy

W 2022 roku gama SUV-ów Mazdy powiększy się o dwa zupełnie nowe modele - CX-60 i CX-80. Tym samym portfolio dużych, rodzinnych samochodów zostanie poszerzone. W tym samym czasie w USA i na wybranych rynkach poza Europą pojawią się nowe modele o zwiększonej szerokości nadwozi – CX-70 i CX-90, a także nowa Mazda CX-50 opracowana na małej platformie.

Mazda MX-30 Mazda

Modele CX-60 i CX-80 będą wyposażone odpowiednio w dwa i trzy rzędy siedzeń. Mają zapoczątkować europejską premierę samochodów hybrydowych typu plug-in. Oba będą wyposażone w czterocylindrowe silniki benzynowe połączone z silnikiem elektrycznym. Dodatkowo zostanie wprowadzony sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i silnik wysokoprężny Skyactiv-D. Oba będą połączone z 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy, co przełoży się na wysoką moc, ale jednocześnie na ekologię i ekonomię.

Platforma Mazdy, silnik Wankla jako generator Mazda

Silnik Wankla jako generator

W pierwszej połowie 2022 r. zadebiutuje nowa wersja Mazdy MX-30, pierwszego seryjnie produkowanego samochodu elektrycznego tej marki. Tym razem model wykorzysta dziedzictwo japońskiej firmy, silnik Wankla, jako generator energii elektrycznej.

Od około 2025 r. Mazda wprowadzi kolejne nowe modele zbudowane na platformach przeznaczonych dla modeli elektrycznych. Tym samym marka jest na dobrej drodze do tego, by do 2030 roku zelektryfikować całą gamę modelową.

Platforma Mazdy, silnik benzynowy PHEV Mazda