To Porsche już przebiło trzy miliony zł. Kolekcjonerzy szaleją, to auto Escobara

Jak się okazuje Pablo Escobar nie tylko zapisał się na kartach historii Kolumbii z powodów nagannych, ale był też entuzjastą wyścigów samochodowych. Z tego powodu zakupił Porsche 911 RSR 3.0.

Escobar zakupił Porsche od kierowcy wyścigowego Johna Tunstalla, ale pierwotnie należało do Rogera Penske. Ten konkretny egzemplarz został zbudowany w 1974 r. i było przeznaczone do serii wyścigowej IROC i z biegiem lat zmieniało właścicieli. Po zakupie przez Escobara ten przerobił je do specyfikacji 935 i ścigał się nim w Kolumbii.

Jednak w latach 90. Porsche wróciło do USA, gdzie przywrócono mu oryginalne nadwozie. Auto napędzane jest sześciocylindrowym silnikiem wyścigowym 911/75 o pojemności 3,0 l, który napędza tylne koła za pośrednictwem pięciobiegowej manualnej skrzyni biegów.

W 2007 r. auto przeszło kompletną renowację i wtedy przywrócono stan z 1974 r. do specyfikacji IROC. Projekt został ukończony w 2010 r. Porsche obecnie znajduje się na aukcji Collecting Cars i obecnie jego cena pobiła prób 3 mln zł.