Czeka to każdego kierowcę, bez wyjątku. Dlaczego wszyscy będziemy musieli wymienić prawo jazdy?

Nie ma już czegoś takiego jak bezterminowe prawo jazdy. I rządzący poradzili sobie z problemem w dość prosty sposób. Ustalili, że ważność badania lekarskiego, pozwalającego na kierowanie pojazdem, nie może być dłuższa niż 15 lat. Termin można dodatkowo skrócić – chociażby z uwagi na występowanie schorzeń. Wydłużyć się go natomiast pod żadnym pozorem nie da. Sprytne rozwiązanie? No właśnie nie do końca. Bo nie wyeliminowało jeszcze problemu. W końcu nadal nie brakuje kierowców, którzy w posiadanym dokumencie daty ważności nie mają.

Masz bezterminowe prawo jazdy? Od roku 2033 miałeś

Bezterminowe prawa jazdy stały się solą w oku rządzących. Tak, były przeszkodą, ale i z jej pokonaniem poradzili sobie ustawodawcy. Na mocy jednej z nowelizacji ustalili, że każdy dokument prawa jazdy w latach 2028 – 2033 trzeba będzie wymienić. A każdy nowy dokument otrzyma datę ważności. Co ważne, spod tego obowiązku nie uchyli się żaden prowadzący. Bo osoba, która nie wymieni prawa jazdy do roku 2033, de facto straci uprawnienia do kierowania pojazdami...

Wymiana prawa jazdy to... kosztowna formalność

Terminowość prawa jazdy będąca standardem od roku 2033 sprawia, że maksymalnie co 15 lat prowadzący będzie zmuszony do wymiany dokumentu. Gdy przed rokiem 2033 miał uprawnienia bezterminowe, będzie musiał dostarczyć aktualną fotografię i zapłacić za wydanie nowego dokumentu. Tyle i tylko tyle! Opłata w urzędzie to dokładnie 100,50 zł (100 zł za wymianę prawka i 0,50 gr opłaty ewidencyjnej).

Po nowe prawo jazdy z zaświadczeniem lekarskim?

W sytuacji, w której prowadzący dysponował zaświadczeniem lekarskim z terminem ważności wynoszącym 15 lat lub mniej, dodatkowo w celu wymiany prawa jazdy będzie musiał odbyć badanie kwalifikacyjne. Wizyta u lekarza orzecznika kosztuje 200 zł – taką wartość usługi ustala rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2014 roku. Warto wiedzieć o tym, że bez badania lekarskiego w sprawie wymiany prawa jazdy może się udać do urzędu także ten kierowca, który zmienia np. nazwisko po ślubie lub inne dane.

Mandat za brak prawa jazdy już jest wysoki. Od grudnia drastycznie wzrośnie

Wymiana prawa jazdy. Czemu jest konieczna?

W tym punkcie na usta ciśnie się zasadnicze pytanie: czemu wszyscy muszą wymienić prawo jazdy i czemu bezterminowy dokument zniknie? Jak bardzo nie chcielibyśmy krytykować tego rozwiązania, są pewne aspekty, które w przypadku tej zmiany rozumiemy. Bo regularna wymiana prawa jazdy – nawet w przypadku uprawnień bezterminowych – jest konieczna z prostego powodu. Wyeliminuje bowiem sytuację, w której policjanci zatrzymają na drodze kierowcę i nie będą wiedzieli czy dokument należy do niego.

Przy prawie jazdy w formie książeczki policjanci często napotykali taką sytuację: na zdjęciu w prawku widoczny jest 18-latek, podczas gdy przed nimi stoi mężczyzna przed emeryturą. Czasami upływ czasu jest na tyle "niełaskawy", że ciężko zauważyć podobieństwo i móc łatwo rozpoznać właściciela uprawnień.