Jakie samochody są najpopularniejsze w Polsce? Mamy ranking ubezpieczycieli

Ze statystyk wynika, że 71 proc. polskich kierowców jeździ pojazdami kilkunastoletnimi lub jeszcze starszymi. Ponad połowa z nich została sprowadzona do naszego kraju z Europy, a jedna trzecia tej puli to Volkswageny, Ople, Fordy i Audi. To jednak niejedyne dane, jakie udało się pozyskać podczas badań prowadzonych w trzecim kwartale 2021 r. przez porównywarkę rankomat.pl

Najpopularniejsze samochody w Polsce - marki samochodów Rankomat.pl

Młodzi kierowcy wolą sportowe samochody

Samochody marki BMW są ubezpieczane głównie przez młodych kierowców (18-25 lat). W III kwartale br. 10,8 proc. osób z tej grupy wiekowej szukało ubezpieczenia OC właśnie na taki samochód. W rankingu popularności nieznacznie wyprzedziło je tylko Audi (11,9 proc.) i Volkswagen (11,1 proc.). Na dalszych pozycjach znalazł się Opel (9,4 proc.) i Ford (6,5 proc.).

Na liście najczęściej ubezpieczanych przez kobiety marek znalazły się m.in. Volkswagen, Opel, Ford, Renault i Toyota. Mężczyźni zgłaszali natomiast do ubezpieczenia najwięcej Volkswagenów, Audi, Opli, Fordów i BMW.

Najpopularniejsze samochody w Polsce - TOP5 modeli Rankomat.pl

Najpopularniejsze samochody w Polsce - wiek samochodów Rankomat.pl

Golf na zachodzie, Passat i A4 na wschodzie

Przy podziale modeli samochodów według największej popularności w poszczególnych województwach okazało się, że w zachodniej Polsce króluje Volkswagen Golf, natomiast w centralnej zdecydowana większość kierowców zgłasza do ubezpieczenia Opla Astrę.

Jaki jest wiek samochodów zgłaszanych do ubezpieczenia? W badanym okresie kierowcy najczęściej szukali polisy dla samochodów wieku od 11 do 20 lat (58 proc.). Dwukrotnie mniej użytkowników szukało ubezpieczeń dla pojazdów wyprodukowanych w ostatniej dekadzie.

Najpopularniejsze samochody w Polsce - modele w poszczególnych województwach Rankomat.pl

Kierowcy wybierają większą pojemność silnika

Polscy kierowcy ubezpieczają najczęściej samochody z silnikami o pojemności 1.6 do 1.9 oraz 2.0 do 2.5 (odpowiednio 34,6 proc. i 29,5 proc. kalkulacji użytkowników). Najmniej osób wybiera natomiast auta z największym silnikiem powyżej 3 litrów (2,8 proc.).

Pojemność silnika w ubezpieczanych samochodach:

do 1,0 l - 4,3 proc.;

1,1 l do 1,5 l - 24,4 proc.;

1,6 l do 1,9 l - 34,6 proc.;

2,0 l do 2,5 l - 29,5 proc.;

2,6 l do 3,0 l - 4,3 proc.;

3,1 l lub więcej - 2,8 proc.

Ile kosztuje OC najczęściej ubezpieczanych pojazdów?

W okresie od lipca do września 2021 r. OC najczęściej ubezpieczanych aut w wieku 11-20 lat kosztowało średnio 628 zł i było o 4 proc. droższe od średniej w całym kraju. Oferty bardzo zbliżone do przeciętnej ceny wyliczonej dla ogółu kierowców otrzymywali właściciele samochodów marki Volkswagen.

Najpopularniejsze samochody w Polsce Rankomat.pl

Najpopularniejsze samochody w Polsce - rodzaj paliwa Rankomat.pl