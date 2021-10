Sami nie wiemy, więc pytamy was. Rodzinne Auto 2021 r.? Każdy głos to szansa na nagrodę

Głosujecie i ZGARNIACIE NAGRODY. Każdy głos oddany na swojego faworyta to szansa na wygraną. Zagłosuj TUTAJ.

Rodziny zazwyczaj potrzebują sporo miejsca na bagaże. Ważny jest też dla nich komfort podczas dalekich podróży. A to oferują samochody segmentu C i D. I to właśnie na nie można oddawać głosy w kategorii auto rodzinne. Rok temu, dzięki waszym głosom, wygrał Mercedes-Benz GLB. Jak będzie w tym? Lista kandydatów jest długa.

W tegorocznej edycji ta kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

BMW iX

Citroen C5 X

CUPRA Ateca

Ford S-MAX FHEV

Hyundai Elantra

Kia EV6

Lexus NX

Mercedes-Benz Klasy C Kombi

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Opel Combo-e Life

Peugeot 5008

Renault Arkana

SEAT Tarraco

Skoda Octavia

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Volkswagen Multivan

Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada.