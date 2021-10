Samochód miejski 2021 r. to... Wybieracie wy, a każdy głos to szansa na skuter i inne nagrody

Głosujecie i ZGARNIACIE NAGRODY. Każdy głos oddany na swojego faworyta to szansa na wygraną. Zagłosuj TUTAJ.

Dla większości kierowców do kategorii samochodów miejskich zaliczają się głównie auta segmentu A. Ale przecież w mieście świetnie sobie radzą także pojazdy segmentu B. Dlatego postanowiliśmy, że w tej kategorii można oddawać głos na pojazdy z tych dwóch segmentów. W zeszłym roku Miejskim Samochodem Roku ogłosiliście sympatycznego Fiata 500 z dopiskiem Hybrid. W tym pięćsetka również staje do rywalizacji, ale to już zupełnie nowa, elektryczna pięćsetka. No i ma wyjątkowo wymagających konkurentów. Na liście kandydatów znalazło się kilka mocnych nazw.

Kto wygra?

W tegorocznej edycji ta kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

Audi S3

Dacia Sandero

Fiat 500e

Ford Fiesta mHEV

Hyundai i20N

MINI Electric

Nissan Micra

Opel Crossland

SEAT Ibiza

Skoda Fabia

Volkswagen Polo

Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada. Relacje z wydarzenia, tekstową i wideo, będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl.