Czym jest luksus w 2021 r.? Decydują nasi czytelnicy. Głosujecie i zgarniacie nagrody

Luksus dla wielu osób znaczy coś innego. Jesteśmy ciekawi, czym jest dla naszych czytelników, dlatego ta kategoria jest szeroka i postanowiliśmy „wystawić" w niej różne propozycje modeli z segmentu premium. Ale nie tylko te od marek luksusowych, ponieważ do miana premium coraz częściej aspirują także inni producenci. Rok temu zdecydowaliście, że na ten tytuł zasługuje największa limuzyna z Ingolstadt w usportowionym wydaniu S8. Kto zwycięży w 2021 r.? O tym tym zdecydują tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. W kategoria specjalnych plebiscytu The Best of Moto jurorzy i eksperci nie mają nic do powiedzenia.

Zagłosuj na Luksusowy Samochód Roku. Każdy głos do szansa na zgarnięcie nagród.

W tegorocznej edycji ta kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

DS 9

Ford Explorer PHEV

Hyundai Santa Fe Plug-in

Jaguar XF

Mercedes EQS

Porsche Panamera Turbo S

Toyota Camry

Nagrody dla głosujących w plebiscycie The Best of Moto 2021

Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada.