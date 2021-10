Niedługo zima. Francja wymaga opon zimowych

48 regionów w górskich rejonach Pirenejów, Alb i Masywu Centralnego wymaga od kierowców ciężarówek by ich pojazdy wyposażone były w ogumienie zimowe lub w łańcuchy. Przepisy te wejdą od 1 listopada.

REKLAMA

Zobacz wideo Test opon na torze. Czy opona ma znaczenie w sportowym samochodzie?

Jak dokładnie ma wyglądać przygotowanie pojazdów do takiej jazdy zimą? Samochody ciężarowe, które będą jechały bez przyczepy, również te poniżej 3,5 tony, będą musiały posiadać łańcuchy zamontowane na koła napędowe. Jeśli takowych mieć nie będą, to alternatywą dla nich będą opony zimowe, jednak w tym wypadku na wszystkie koła.

Bardziej restrykcyjnie jest, gdy ciężarówka jedzie z przyczepą. W takim wypadku kierowca jest zobligowany do nałożenia łańcuchów nawet jeśli pojazd ma opony zimowe.

Warto również pamiętać o tym, że od 1 listopada Francja przestaje akceptować opony z oznaczeniem M+S. Nowy typ opon powinien posiadać 3PMSF.

Nowe zasady będą obowiązywać od listopada do marca włącznie.

Zaświeciła się ta kontrolka? To TPMS. Prawdopodobnie poradzisz sobie z nią sam

A jak sytuacja ze zmianą opon wygląda w Polsce? Wbrew opinii zaskakująco dużej części kierowców, zmiana opon na zimowe nie jest w Polsce regulowana przepisami i wcale nie jest obowiązkowa. Wobec tego to od kierowcy zależy, jakiego rodzaju ogumienie będzie miał w swoim pojeździe. Coraz częściej pojawiają się apele o wprowadzenie w Polsce obowiązku zmiany opon na okres zimowy. Temat powrócił za sprawą Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Z badań PZPO wynika, że nawet 80 proc. Polaków popiera wprowadzenie takiego przepisu. Obowiązek jazdy na oponach zimowych rozumie się nie tylko jako klasyczne zimówki, ale także opony całoroczne. Proponowany termin, od którego mielibyśmy jeździć na oponach zimowych lub całorocznych to 1 grudnia. Od grudnia na terenie całego kraju temperatury zaczynają regularnie spadać poniżej pięciu-siedmiu stopni Celsjusza, a to granica, gdy kończy się dobra przyczepność opon letnich.