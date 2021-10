Nowa Honda Civic Type R oficjalnie potwierdzona. Na razie zaprezentowana w kamuflażu

Nowy Civic Type R został potwierdzony za sprawą publikacji dwóch zdjęć w pełnym kamuflażu. Niektórzy twierdzą, że będzie to ostatni model marki z klasycznym silnikiem, gdyż Honda nastawia się na elektryfikację.

Ze względu na kamuflaż trudno wychwycić wszystkich szczegółów nadwozia. Można jednak powiedzieć, że będzie to czystsza wersja w porównaniu do swojego poprzednika. Jednak nadal jest to agresywnie wyglądające auto.

Z przodu widać większą kratkę i większy wlot powietrza, podobnie jak błotniki, który wydają się większe niż w standardowym Civicu. Koła składają się z dużych felg i niskoprofilowych opon Michelin. Pod kołami znajdują się czerwone zaciski Brembo. Zauważyć również można przedłużenia progów bocznych i małe otwory wentylacyjne za przednimi kołami.

Z tyłu widać spojler, który przymocowany jest do klapy bagażnika. Jest on bardziej zachowawczy w porównaniu do swojego poprzednika. Widać również sporych rozmiarów dyfuzor z trzema rurami wydechowymi zamontowanymi centralnie.

Honda nie udostępniła danych dotyczących silnika. Mówi się jednak, że pod maską znajdzie się ulepszona wersja turbodoładowanego silnika o pojemności 2,0 litra, o mocy większej niż obecny model, który posiada 310 KM i 400 Nm momentu obrotowego.

Debiut nowej Hondy Civic Type R zaplanowano na przyszły rok.