Toyota ma się czym pochwalić. Camry najpopularniejszym autem średniej wielkości

Portal Focus2Move.com, na którego powołuje się Toyota opublikował ranking, z którego wynika, że w światowym rankingu najpopularniejszych aut Camry wygrywa w kategorii pojazdów średniej wielkości.

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy Toyotę Corollę w wersji kombi

W pierwszej połowie tego roku Toyota sprzedała w sumie 344.745 sztuk Camry na świecie. Dzięki temu wynikowi japońska marka zapewniła sobie pierwsze miejsce i 8,2-procentowy udział w segmencie. Model ten szczególnie popularny jest w USA i Kanadzie.

Warto odnotować, że Toyota camry jest globalnym liderem segmentu od 2003 roku. Odświeżenie modelu w 2018 roku przyczyniło się do wzrostu popularności, do tego stopnia, że nawet pandemia mocno nie wpłynęła na pozycję tego pojazdu. W całym 2020 roku Camry trafiła do 609 303 kierowców, co dało jej 7,1% udziału w segmencie.

Toyota Corolla TS GR Sport 1.8 Hybrid e-CVT -

Camry w Europie jest dostępna jako hybryda o mocy 218 KM, złożonym z silnika benzynowego 2,5 l oraz jednostki elektrycznej. Camry z tym napędem rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,3 s, zaś jego średnie zużycie paliwa wynosi od 5,3 l/100 km.

Od 2018 roku Camry powróciła do Europy, a na polskim rynku sprzedawana jest od 2019 roku, czyli po 14 latach przerwy.