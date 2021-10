Ile można jechać za znakiem D-52? Tylko nie mów, że tego nie wiesz

Znak D-52 "Strefa ruchu" pojawił się w polskim systemie prawnym 13 maja 2011 roku. Co tak naprawdę daje? Choć zarządca ustawia go na terenie prywatnym, za tablicą nadal obowiązują dokładnie takie same zasady ruchu drogowego jak na drogach publicznych. To oznacza m.in. to, że w razie wystąpienia kolizji, interwencję może podjąć policja. Zasady ruchu w strefie ruchu wyznaczają przede wszystkim znaki drogowe. To one wskazują na pierwszeństwo, możliwość parkowania czy... ograniczenie prędkości.

Za znakiem D-52 obowiązują ograniczenia prędkości. A gdy ich nie ma?

Za znakiem D-52 "Strefa ruchu" mogą obowiązywać dowolne ograniczenia prędkości – ich limit wyznacza zarządca terenu. A to oznacza mniej więcej tyle, że dopóki stosowny znak nie pojawi się przy drodze, do tego momentu kierowcę obowiązuje dokładnie taki sam limit jak w przypadku jazdy w terenie zabudowanym. Prędkość nie może przekroczyć 50 km/h. Czemu za limit wybrana została prędkość obowiązująca w terenie zabudowanym? Bo to przede wszystkim w nim wyznacza się strefy ruchu.

Warto pamiętać o tym, że znak ograniczenia prędkości może się pojawić zaraz pod znakiem D-52 "Strefa ruchu". W takim przypadku ograniczenie obowiązuje na terenie całej strefy ruchu.

Strefa ruchu a strefa zamieszkania. Jakie są różnice?

Strefa ruchu sprawia, że na terenie prywatnym obowiązują wszystkie zasady ruchu drogowego. A to oznacza, że w przeciwieństwie np. do strefy zamieszkania specjalnych praw nie otrzymują np. piesi. W skrócie, nie mogą korzystać z całej szerokości jezdni i powinni chodzić tylko po chodnikach i wyznaczonych przejściach. Strefa ruchu korzysta również ze standardowych zapisów dotyczących parkowania. W przeciwieństwie do strefy zamieszkania zatrzymanie i postój pojazdu są możliwe nie tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu – a także wszystkich tych, które nie są oznaczone stosownym zakazem.

WAŻNE. W strefach zamieszkania oznaczonych znakiem D-40 (niebieska tablica poniżej) obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

Strefa zamieszkania fot. Filip Trusz

Gdzie strefa ruchu się kończy, tam jest... włączanie się do ruchu!

Jeżeli chodzi o znak D-53 "Koniec strefy ruchu", kierowca musi pamiętać o niezwykle ważnej zasadzie. Choć przed oznaczeniem obowiązują przepisy ruchu drogowego, teren nadal ma charakter prywatny. A to oznacza, że po wyjechaniu ze strefy prowadzący włącza się do ruchu. Musi zatem ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom drogi – szczególnie wtedy, gdy koniec strefy ruchu oznacza np. skrzyżowanie lub połączenie dróg.