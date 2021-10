Stellantis robi porządek w nazwach. A podobno od przybytku głowa nie boli

Stellantis stopniowo zastępuje w Polsce dotychczasowe nazwy spółek należących go Grupy PSA (zatem francuskich producentów - Peugeota, DS-a i Citroena, a od kilku lat także Opla). Póki co FCA (czyli m.in. Alfa Romeo, Fiat i Jeep) pozostają na tyle niezależne, że wciąż są osobnym rynkowym bytem.

W ramach upraszczania struktury Grupy Stellantis w Polsce, od 1 października spółki Peugeot Polska, Citroen Polska i Opel Poland zostały połączone w jedną - Stellantis Polska. Nowa nazwa objęła trzy marki wchodzące dotychczas w skład Grupy PSA. Jak stwierdził w rozmowie z IPBRM Samar Wojciech Osoś, odpowiedzialny za PR Stellantisa, zmiana ta czysto formalna i nie ma wpływu na zatrudnienie czy na sprzedaż aut poszczególnych marek.

To jednak nie jedyna zmiana w nazewnictwie. Zarządy Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland podjęły decyzję o połączeniu spółek i utworzeniu wspólnej pod nazwą Stellantis Gliwice. Jak ustalił IPBRM Samar, połączenie spółek planowane jest na początek stycznia 2022 r. Pod skrzydła nowej firmy trafią fabryka Opla w Gliwicach, nowobudowany zakład samochodów dostawczych w Gliwicach, fabryka silników w Tychach oraz tzw. Centrum Usług Wspólnych.

Zmiana nazewnictwa omija jednak FCA Poland - nadal jest oficjalnym producentem Fiata 500 i Lancii Ypsilon w zakładzie Tychach. Swojej nazwy nie zmieniła również fabryka silników FCA Powetrain Poland w Bielsku-Białej.

Stallantis został oficjalnie utworzony w styczniu tego roku. To czwarty co do wielkości producent samochodów na świecie. W jego skład wchodzą Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, RAM, Citroen, DS, Opel, Peugeot i Vauxhall. Koncern ma fabryki w ponad 30 krajach i sprzedaje samochody na ponad 130 rynkach.

