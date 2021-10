Mustang Mach-E jedzie jak burza. Ma kolejne rekordy Guinnessa

Ford Mustang Mach-E posiadał już rekord Guinnessa w kategorii najbardziej wydajnego pojazdu elektrycznego. Teraz na jego koncie znalazły się dwa kolejne rekordy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ford Kuga - najbardziej zelektryfikowany samochód marki [RECENZJA]

Pierwszy nowy rekord dotyczy najszybszego ładowania. Wynik jakim może się poszczycić to 43 minuty i 13 sekund. Osiągnięto taki wynik podczas najdłuższej podróży w Wielkiej Brytanii. Mustang Mach-E z napędem na tylne koła skorzystał wtedy z ładowarki o mocy 150 kW. Przez każde 10 minut naładował się w takim stopniu by przejechać około 117,5 km.

Drugim nowym rekordem, który został pobity to ilość postojów na ładowanie na tej samej trasie. Cała trasa miała około 1351 km. Na całym jej przebiegu zespół bijący rekord zatrzymał się tylko raz. Zespół zrobił to na stacji ładowania MFG w Wigan, w północno-zachodniej Anglii. Sieć ładowania MFG dołączy do istniejących 15.000 punktów w Wielkiej Brytanii i 200.000 w całej Europie, które można zlokalizować i opłacić, a także wyznaczyć do nich trasę w aplikacji Ford Pass.

Rozmawiamy o przyszłości motoryzacji i o tym, jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in [WIDEO]

Rekordziści świata, którzy brali udział w tym doświadczeniu to: Paul Clifton, korespondent BBC, oraz piloci Fergal McGrath, Kevin Booker i Adam Wood, którzy mają już na swoim koncie różne rekordy związane z ekonomiczną jazdą pojazdami z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.