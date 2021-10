Lublin i Biała Podlaska mają nowe, specjalistyczne radiowozy. Trzy za 1,4 mln zł

Policja w Lublinie i w Białej Podlaskiej kupiła trzy nowe radiowozy. To specjalistyczne pojazdy APRD - Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego. Są przystosowane do zabezpieczania miejsc wypadków i udzielania pierwszej pomocy. Zakupione radiowozy są wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na miejscu wypadków i kolizji. To między innymi maszt z dodatkowym oświetleniem, znak "UWAGA WYPADEK i agregat prądotwórczy, ale także akcesoria typowo biurowe takie jak biurka, laptop, drukarka czy router Wi-Fi.

REKLAMA

Jak wyglądają nowe, specjalistyczne radiowozy, można zobaczyć na poniższym wideo opublikowanym przez policję:

Zobacz wideo Nowe radiowozy APRD - wyposażenie specjalistycznych Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego

Samochód jest również wyposażony w wiodące systemy zapewniające bezpieczeństwo, takie jak ABS, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy), nowoczesny układ ogrzewania, klimatyzację, system sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oparty na technologii LED oraz zabudowę wnętrza przystosowaną do przewożenia osób wraz z wyposażeniem służbowym.

Lubuska policja stawia na elektryczne radiowozy. Póki co tylko dwa, ale to dopiero początek

Nowe radiowozy APRD - Lublin, Biała Podlaska Policja

Trzy nowe radiowozy

Trzy specjalistyczne Volkswageny Craftery do obsługi wypadków drogowych trafiły do drogówki na wschodzie kraju. Dwa jeżdżą już po Lublinie, a trzeci trafił do komendy w Białej Podlaskiej. Każdy z pojazdów razem z wyposażeniem kosztował ponad 460 tys. zł.

Zakupione przez Komendę Główną Policji radiowozy APRD były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Projekt "Bezpieczniej na drogach - Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji".

Policja ma 17 nowych radiowozów za 5,5 mln zł. Już trafiły do służby

Nowe radiowozy APRD - Lublin, Biała Podlaska Policja