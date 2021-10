W warszawskim centrum handlowym stanęło Lamborghini Sian zbudowane z klocków Lego. Można je obejrzeć jeszcze przez tydzień

Nigdy nie ukrywaliśmy, że lubimy klocki Lego. Większość redakcyjnych kolegów i koleżanek ma na swoich domowych półkach model albo dwa (ewentualnie siedem). Daleko nam jednak do twórców, którzy wzięli na warsztat Lamborghini Sian i stworzyli model 1:1. Nietypowy eksponat wystawiono w warszawskiej Galerii Mokotów, gdzie można go oglądać od 27 września do 7 października.

Prawdziwy samochód, a jednak z klocków

Naturalnej wielkości replikę Lamborghini Sian FKP 37 wykonano z ponad 400 000 elementów Lego Technic. Konstrukcja powstała we współpracy z Automobili Lamborghini. 15-osobowy zespół składał model przez ponad 8 660 godzin (!). To kolejny dowód na to, że z linii Lego Technic można zbudować dosłownie wszystko.

Model odzwierciedla wymiary Lamborghini Sian FKP 37 co do milimetra. Rama została pokryta tkaniną złożoną z heksagonalnych elementów Lego Technic, które łączą się ze sobą tworząc stabilną konstrukcję. Słowo Sian oznacza w dialekcie bolońskim "błysk" lub "błyskawicę". By to podkreślić, eksperci od elektroniki z Grupy Lego zadbali o to, by światła i eleganckie błyskawice, które migają wzdłuż nadwozia, odzwierciedlały sposób działania reflektorów i sześciokątnych świateł tylnych prawdziwego modelu. We wnętrzu kokpitu znajdują się kolejne detale - kierownica, ozdobiona słynnym emblematem Lamborghini i włoską flagą, elementy sterowania na desce rozdzielczej oraz fotele wyścigowe – wszystko jest zbudowane z klocków Lego. To też pierwszy model stworzony przez Lego, na który naniesiono kolorową powłokę UV, dla zachowania jak największej trwałości. Kolor został nałożony przez oficjalną lakiernię Automobili Lamborghini.

Z ziemi włoskiej do Polski

Włoska "zabawka" (choć trudno tak mówić o dziele sztuki zbudowanym z klocków) pojawiła się z wizytą w Warszawie. Model wystawiono na parterze Galerii Mokotów, na poziomie 0, przy fontannie.

