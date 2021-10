Ruszył kolejny przetarg na obwodnicę Łomży. Ma być kluczowy dla Via Baltiki

Znamy już siedmiu potencjalnych wykonawców zainteresowanych wybudowaniem obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61. Mowa o odcinku od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To fragment kluczowy dla całego szlaku komunikacyjnego Via Baltica.

Najniższą cenę za wybudowanie prawie 13-kilometrowego odcinka S61 zaproponowało konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy) - wycena opiewa na kwotę 660 mln zł. Najdroższą ofertę przedstawiło z kolei konsorcjum firm PORR (lider), UNIBEP oraz BUDREX (partnerzy) - na 795,2 mln zł. Wszystkie złożone oferty mieszczą się w szacunkach - GDDKiA dysponuje budżetem 971,3 mln zł.

W przetargu zastosowano dwa kryteria oceny ofert:

60 proc. to cena;

40 - skrócony termin realizacji i gwarancja jakości.

Do dwóch razy sztuka

To już drugi przetarg na budowę tej samej trasy. Tym razem ma wyłonić firmę, która zrealizuje prace po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą TOTO. Poprzedni wykonawca wykonał większość prac projektowych i 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prace jednak stanęły w miejscu i mimo dwóch wezwań nawołujących do kontynuacji, plac budowy świecił pustkami. W maju GDDKiA odstąpiła od umowy, a 23 lipca ogłosiła nowy przetarg, na który właśnie otwarto oferty.

S61 obwodnica Łomży GDDKiA

Kryteria i warunki

W nowym przetargu GDDKiA wymaga, by wszystkie prace projektowe, roboty drogowe i procedury administracyjne (m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót.

Wśród warunków przetargu jest kilka istotnych etapów, tzw. kamieni milowych. Jednym z nich jest wykonanie robót oraz uzyskanie w imieniu GDDKiA wszystkich wymaganych przepisami decyzji. Umożliwi to udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni drogi S61 (w przekroju 1x2) na całej długości trasy w ciągu półtora roku od podpisania umowy.

13-kilometrowa obwodnica

Odcinek węzeł Łomża Zachód - węzeł Kolno stanowi kluczową część obwodnicy Łomży. Będzie miał długość 12,92 km i powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających czy przejść dla zwierząt). Wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

W ramach zadania powstanie również fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości 6,96 km. Odcinek ten będzie miał jedną jezdnię i powstaną na nim dwa ronda - jedno z drogą krajową nr 61 w rejonie Marianowa i drugie z drogą krajową nr 64 w rejonie Elżbiecina.

S61 obwodnica Łomży GDDKiA